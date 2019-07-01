Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Медальный зачет перед последним днем Европейских игр 2019: Италия не сдается
Медальный зачет перед последним днем Европейских игр 2019: Италия не сдается
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
ГлавнаяПолитика

Россия усиливает свою готовность к наступательным действиям в Украине, - Данилюк

"У России есть три ключевые локации, где базируются ее войска".

Россия усиливает свою готовность к наступательным действиям в Украине, - Данилюк
Фото: Пресс-служба Кабмина Украины

Россия постоянно усиливают свою готовность к наступательным действиям в Украине, и динамика указывает на то, что она к чему-то готовится. Такое мнение в интервью LB.ua высказал секретарь СНБО Александр Данилюк.

По его мнению, сценариев может быть несколько, в зависимости от ситуации в Украине, но "это явно какие-то наступательные действия".

"У России есть три ключевые локации, где базируются ее войска: Северо-Восток, Юго-Восток и Крым. Россия в гораздо большей степени милитаризированная страна, чем мы", - резюмировал Данилюк.

Подробнее об этом читайте в полном тексте интервью "Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»"

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также