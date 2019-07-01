Россия усиливает свою готовность к наступательным действиям в Украине, - Данилюк

"У России есть три ключевые локации, где базируются ее войска".

Россия постоянно усиливают свою готовность к наступательным действиям в Украине, и динамика указывает на то, что она к чему-то готовится. Такое мнение в интервью LB.ua высказал секретарь СНБО Александр Данилюк.

По его мнению, сценариев может быть несколько, в зависимости от ситуации в Украине, но "это явно какие-то наступательные действия".

"У России есть три ключевые локации, где базируются ее войска: Северо-Восток, Юго-Восток и Крым. Россия в гораздо большей степени милитаризированная страна, чем мы", - резюмировал Данилюк.

Подробнее об этом читайте в полном тексте интервью "Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»"