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Санкции Украины против России будут продолжены, но визовый режим вводиться не будет, - Данилюк

"Против одного из самых близких людей Путина, который строил Крымский мост, ввели санкции все, кроме нас".

Санкции Украины против России будут продолжены, но визовый режим вводиться не будет, - Данилюк
Фото: пресс-служба президента

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк не видит на сегодняшний день необходимости вводить визовый режим с Россией. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

В случае, если это будет политическим решением, отметил Данилюк, СНБО рассмотрит практическое применение такого шага.

Вместе с тем, он отметил, что украинские санкции по отношению к России будут продлены.

"Конечно. Если мы хотим, чтобы Европа и США продлевали свои санкции, мы обязаны делать это сами. Тем более, что у нас есть несовпадения в фамилиях, как, например, по Ротенбергу. Против одного из самых близких людей Путина, который строил Крымский мост, ввели санкции все, кроме нас. Мы сделали вид, что букву “р” не выговариваем", - отметил Данилюк.

Подробнее об этом читайте в полном тексте интервью "Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»"

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