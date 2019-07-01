Богдан назвал Портнова своим другом

Глава Офиса президента Андрей Богдан назвал бывшего заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова своим другом.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

По словам Богдана, Портнов - "квалифицированный юрист, который выиграл все европейские суды", но в команде Владимира Зеленского его не будет, потому что против президент.

"Это было бы неправильное политическое решение, мы не можем себе этого позволить. Я тоже против, и не буду подставлять президента. Но да, это мой многолетний друг", - сказал он.

Напомним, во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы.

После Революции достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.

19 мая, за два дня до инаугурации президента Зеленского, Портнов вернулся в Украину и даже получил должность в Киевском университете имени Шевченко, но из-за студенческого протеста сразу ее потерял.