ЦИК проверяет наличие двойного гражданства у кандидата от "Слуги народа" по округе в Харькове

Центральная избирательная комиссия проверяет наличие двойного гражданства у кандидата в народные депутаты Украины Александра Куницкого, который баллотируется от партии "Слуга народа" по 169 избирательном округе в Харькове (Киевский и часть Московского района). Об этом сообщил советник председателя ЦИК Александр Остап, передает гражданская сеть ОПОРА.

"Есть информация, что у Куницкого есть двойное гражданство. Есть информация и о паспорте, и о пересечении границы. Сейчас у Центральной избирательной комиссии есть все доказательные документы. В настоящее время проходит этап исследования. Как только оно будет завершено, будет принято соответствующее решение", - заявил Остап.

По информации СМИ, речь идет об израильском гражданстве.

Сколько времени потребуется на проведение исследования Остап не сообщил.

Сам Куницкий считает, что его пытаются не допустить на выборы.

"Откровенная ложь и финансовый ресурс для ее распространения – такое оружие они выбрали сегодня против меня. Я подал все необходимые документы в Центральную избирательную комиссию, где их проверили и никаких нарушений не нашли", - написал Куницкий на странице в Фейсбук.

Напомним, по последним данным, рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%.