Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании
"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
Силовики изъяли на Закарпатье крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины
Силовики изъяли на Закарпатье крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины
С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
Путин назвал условие обмена украинских моряков
Путин назвал условие обмена украинских моряков
​Волкер: предложение России по морякам было ловушкой
​Волкер: предложение России по морякам было ловушкой
Медальный зачет перед последним днем Европейских игр 2019: Италия не сдается
Медальный зачет перед последним днем Европейских игр 2019: Италия не сдается
ГлавнаяПолитика

ЦИК проверяет наличие двойного гражданства у кандидата от "Слуги народа" по округе в Харькове

По информации СМИ, речь идет об израильском гражданстве.

ЦИК проверяет наличие двойного гражданства у кандидата от "Слуги народа" по округе в Харькове
Фото: Alexander Kunitsky/facebook

Центральная избирательная комиссия проверяет наличие двойного гражданства у кандидата в народные депутаты Украины Александра Куницкого, который баллотируется от партии "Слуга народа" по 169 избирательном округе в Харькове (Киевский и часть Московского района). Об этом сообщил советник председателя ЦИК Александр Остап, передает гражданская сеть ОПОРА.

"Есть информация, что у Куницкого есть двойное гражданство. Есть информация и о паспорте, и о пересечении границы. Сейчас у Центральной избирательной комиссии есть все доказательные документы. В настоящее время проходит этап исследования. Как только оно будет завершено, будет принято соответствующее решение", - заявил Остап.

По информации СМИ, речь идет об израильском гражданстве.

Сколько времени потребуется на проведение исследования Остап не сообщил.

Сам Куницкий считает, что его пытаются не допустить на выборы.

"Откровенная ложь и финансовый ресурс для ее распространения – такое оружие они выбрали сегодня против меня. Я подал все необходимые документы в Центральную избирательную комиссию, где их проверили и никаких нарушений не нашли", - написал Куницкий на странице в Фейсбук.

Напомним, по последним данным, рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также