Суд отклонил апелляцию Парасюка о регистрации на выборы

Решение ЦИК об отказе в регистрации было законным.

Кассационный суд в составе Верховного суда отклонил апелляцию внефракционного депутата Владимира Парасюка, подтвердив законность отказа Центризбиркома зарегистрировать его кандидатуру на досрочных парламентских выборах. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Ну что, друзья, мы проиграли и апелляцию", - написал Парасюк.

Депутат не согласен с решением суда, и пообещал продолжать общественно-политическую деятельностью.

"Мы все сделали правильно, но судьям просто плевать на закон и справедливость. Они слышат только указания по телефону и давно не слышат людей. Никто даже не смотрел материалы дела", - заявил Парасюк.

Он также обратился к действующему главе государства: "Господин Зеленский, вы - новый президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится, не начавшись".

Напомним, на этой недели ЦИК отказалась регистрировать Парасюка кандидатом в народные депутаты из-за нарушения в оформлении пакета документов. 26 июня Шестой апелляционный административный суд отклонил иск Парасюка, подтвердив законность решения ЦИК, после чего депутат подал апелляционную жалобу в Верховный суд.