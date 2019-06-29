Путин назвал условие обмена украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские моряки могут быть обменены на граждан РФ. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в Осаке, передает УНИАН.

В частности, его спросили, увязывалось ли освобождение украинских моряков с возвращением России в ПАСЕ и действительно ли министр иностранных дел Украины Павел Климкин отверг предложение России освободить украинских военных прямо сейчас.

«Нет, причем здесь ПАСЕ и украинские моряки. Обратите внимание. По-моему, уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии [Руслан Хомчак] подтвердил, что это была провокация, организованная экс-президентом Украины Петром Порошенко в ходе предвыборной борьбы. Это просто ни в какие ворота не лезет. Это безобразие. Давайте мы из этого будем исходить, если так, то фактически украинская сторона призналась, что эта была провокация с их стороны», - сказал Путин.

«У нас есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны в Украине», - добавил Путин.

По его словам, моряки исполняли приказ и Россия отдает себе в этом отчет, но, тем не менее, они нарушили российский закон.

«Нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться», - подчеркнул Путин.

На этой же пресс-конференции Путин заявил, что президент США Дональд Трамп сделал вопрос освобождения украинских моряков приоритетным в ходе их общения во время саммита G20, однако "решения не было".

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения.

25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД назвал это предложение России неприемлемым и отклонил.

После этого президент Владимир Зеленский провел нервный брифинг, во время которого набросился на министра иностранных дел Павла Климкина. По данным "Европейской правды", освобождение украинских моряков входило в часть плана по возвращению российской делегации в ПАСЕ, о котором страны Запада и Россия договорились за спиной Украины.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал предложение России по моряках ловушкой.