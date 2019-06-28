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​Сторонники Вакарчука выстроились в живую цепь возле Рады

Около 200 человек "взяли Раду в свои руки".

Сторонники партии "Голос" в пятницу провели акцию "Возьмем Раду в свои руки" возле здания парламента.

Фото: goloszmin.org

Фото: goloszmin.org

Как сообщает "Интерфакс-Украина", около 200 человек, среди которых кандидаты от партии, собрались на площади Конституции, чтобы послушать Вакарчука и поговорить о Конституции, после чего взялись за руки и символично обхватили здание Верховной Рады с тех сторон, к которым не закрыт доступ, то есть со стороны площади Конституции и улицы Грушевского.

Таким образом они "взяли Раду в свои руки".

Напомним, что по данным соцопросов "Голос" сейчас поддерживают меньше 9% избирателей, определившихся с выбором и готовых прийти на участки. Это позволит ей получить примерно 25 мандатов.

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