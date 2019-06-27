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Комитет Рады рассмотрит решение о дальнейшей работе в ПАСЕ 1 июля

Парламент также рассмотрит отставку Климкина и назначение Пристайко.

Комитет Рады рассмотрит решение о дальнейшей работе в ПАСЕ 1 июля
Анна Гопко
Фото: telegraf.com.ua

Комитет Верховной рады Украины по иностранным делам в ходе заседание 1 июля рассмотрит приостановление участия постоянной делегации ВР Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы и отставку министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщила глава комитета Анна Гопко на своей странице в Фейсбуке.

"1. О приостановлении участия Постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в работе Ассамблеи до выполнения Российской Федерацией ряда условий по заложникам, украинским военным морякам и крымским татарам. 2. Об отзыве приглашения на досрочные парламентские выборы в Украине для делегации ПАСЕ. 3. Проект постановления об увольнении Климкина П.А. с должности министра иностранных дел Украины (реестр.№10381, президентский)", - написала глава комитета.

Также нардепы рассмотрят проект постановления о назначении Вадима Пристайко главой МИД (реестр.№10382, президентский).

Кроме того, комитет в закрытом режиме рассмотрит вопрос обеспечения юридического сопровождения международных судебных исков Украины против РФ с целью защиты национальных интересов Украины и перспектив выполнения решений международных судебных инстанций в дальнейшем.

Напомним, на этой неделе ПАСЕ приняла резолюцию, возвращающую все полномочия российской делегации, хотя страна не выполнила ни одного требования Ассамблени. В тот же день делегации семи стран, включая Украину, прекратили работу в ассамблее.

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