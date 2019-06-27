Новые и старые лица «Голоса»

Партия Вакарчука постоянно акцентирует: «мы ведём в политику новые лица». Однако в команде «Голоса» – более десятка бывших экс-замов министров, помощников нардепов, вплоть до тех, кто консультировал бывших «регионалов». Кто все эти люди – читайте в материале LB.ua.

Фото: Ірена Скуратовська

Как рассказала LB.ua руководитель предвыборного штаба и глава партии Юлия Клименко, отбор проводила номинационная комиссия из нескольких членов самой партии, фамилии которых держались в строгом секрете даже для коллег, в течение двух недель. Конкурс был, как при поступлении в среднестатистический ВУЗ Украины: 5 человек на место. Самые «зашкваренные» и хоть как-то связанные со старой властью, с ее слов, получили отказ. Так ли это и кто все эти «новые лица» партии Вакарчука, мы проанализировали, разделив условно кандидатов на несколько групп.

Активисты, антикоррупционеры и волонтеры

Как утверждают в самой партии, команда «Голоса» - самая молодая среди тех, кто идёт в парламент. Средний возраст всех кандидатов – 37 лет. При том, что частично соблюдён гендерный паритет, треть всех кандидатов – женщины.

Основная часть первой 40-ки – это разного пошива активисты, общественные деятели и борцы с коррупцией и за права людей.

Знакомьтесь. Номер 5 – Александра Устинова, уроженка Винницы, 1985 года рождения, не замужем. Устинова имеет внушительный послужной список волонтерской и антикоррупционной деятельности. Еще с 2014 она была независимым экспертом и членом правления ОО «Центр противодействия коррупции». Активистом и экспертом организаций в сфере здравоохранения: Благотворительного Фонда «Пациенты Украины» и благотворительной организации «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ / СПИД». Активист «Молодежной Лиги Защиты Животных» и «Киевского общества защиты животных»; локальным координатором движения «Сделаем Украину чистой». А с 2017 года – эксперт оценки коррупционных рисков и мониторинга выполнения антикоррупционной программы Министерства здравоохранения Украины.

Фото: facebook/Ольга Стефанишина Ольга Стефанишина и Александра Устинова (справа)

Примечательно, что в этом году Устинова стала выпускницей программы Ukrainian Emerging Leaders в Стэндфордском университете, которую финансируют Святослав Вакарчук, Томаш Фиала и Рустем Умеров (номер 18 в списке «Голоса»). Правда, сам Святослав ещё во время съезда не скрывал, что в команде есть люди, обучение которых он финансировал. И это, мол, яркий пример работы социальных лифтов на практике.

Идем дальше. Номер 7 в первой десятке – Ярослав Юрчишин, исполнительный директор Transparency International, молодежной организации «ПЛАСТ», ОО «Простір 500», а также ОО «Центр противодействия коррупции». Также он является членом наблюдательных советов таких организаций как «Открытый университет Майдана» и «Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции», а также членом правления Международного фонда «Відродження».

Фото: Макс Требухов Ярослав Юрчишин

Номер 9 – Соломия Бобровская, 29-летняя дочь профессора Ровенского гуманитарного университета, депутата местного горсовета от партии «Свобода» Анатолия Бобровского. Окончила философский факультет Львовского национального университета. Стажировалась в парламенте Канады. До Евромайдана была региональным координатором движения «Честно» и активистом Фундации региональных инициатив. Работала в Координационном совете Минкульта по вопросам помощи культурным учреждениям на приграничной территории. Была помощником вице-премьера Вячеслава Кириленко. Также была активисткой инициативы «Евромайдан SOS», которая предоставляла правовую помощь избитым, арестованным и задержанным участникам Евромайдана, и координатором неформального объединения «Помощь пограничникам».

Фото: facebook/Українська школа політичних студій Соломия Бобровская

В 26 лет Бобровская была назначена временно исполняющей обязанности председателя Одесской областной государственной администрации после скандального увольнения Михеила Саакашвили. Одессе запомнилась тем, что стала инициатором переименования улиц. В частности, Маршала Жукова (в мэрии заявляли, что это название не попадает под закон «О декоммунизации»), Валентины Терешковой, Гайдара, 25-й Чапаевской дивизии.

Номер 15 – Роман Лозинский, глава Украинской Галицкой партии. Региональный перекос в сторону родной для Вакарчука Западной Украины, кстати, ещё одна особенность подбора кандидатур списка «Голоса». Так вот, 25 летний Лозинский известен своей активной общественной и политической деятельностью, в частности, создал образовательный проект «Школа молодой элиты». В 2015 году баллотировался во Львовский городской совет от Украинской галицкой партии, а уже в марте 2018 возглавил эту политсилу, которую спонсирует крупный львовский бизнесмен Владимир Матковский. В начале июня 2019 Лозинский сообщил, что Украинская Галицкая партия на парламентских выборах объединится с «Голосом».

Номер 17 – Леся Василенко, правозащитник, общественный деятель. Высшее образование получила в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Специальность – магистр права и переводчик английского языка. В 2011 году окончила University College London по специальности «международное экологическое право и права человека».

Леся Василенко

За свою общественную и волонтерскую деятельность награждена Знаком почета Министерства обороны Украины (2016), знаком отличия президента Украины «За участие в антитеррористической операции», Орденом Княгини Ольги III степени. Основательница и председатель правления общественной организации «Юридическая сотня», чью помощь ежемесячно получают более 1200 военнослужащих и ветеранов. Благодаря Лесе, организована сеть региональных координаторов, обеспечена работа горячей линии и широкая правопросветительская работа для участников АТО (ООС) по всей Украине. Членкиня общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Украины и сопредседатель Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины. С января 2014 года по март 2016 была консультанткой, координатором проекта «Черная книга преступлений против человечности, совершенных против участников протестного движения в Украине», во время которого изучала процедуры и практики международных судебных механизмов.

Под номером 19 – Алина Свидерская, правозащитница и тоже общественный деятель. Членкиня организации «Профессиональное правительство», которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов. В 2013 году – юрист в юридической компании Clifford Chance. В 2015-м – советник Министра экономики и по вопросам дерегуляции. С 2016 года – партнер в компании Aice Hydro AS, занимающейся поиском, отбором и развитием инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций в Украине. С 2017 года – председатель и соучредитель общественной организации «Лаборатория чистой энергетики», которая проводит аналитические исследования на тему транзита в чистой энергетики, борьбы с изменениями климата и энергетической децентрализацией. В 2014- 2017 годах – партнер и сооснователь общественной организации EasyBusiness, где занималась разработкой и координацией инициатив по дерегуляции украинской экономики.

Фото: ukrnadra.net Алина Свидерская

Номер 26 – Тамила Ташева, соучредитель ОО «Крым СОС», которая предоставляет гуманитарную и юридическую помощь внутренне перемещенным лицам, информирует о событиях в Крыму, занимается программами социальной адаптации для переселенцев, а также адвокационными проектами. Начинала свою деятельность как редактор интернет-издания «Медиа-Крым». Была помощницей народного депутата Украины Леси Оробец. Член молодежной общественной организации «Фонд региональных инициатив», членкиня правления Международного фонда «Відродження».

Фото: facebook/Тамила Ташева Тамила Ташева

Номер 27 – Николай Давидюк, политический эксперт и аналитического центра «Политика» на общественных началах, соучредитель общественно-политического движения «Дій з нами».

И завершает группу активистов и общественных деятелей номер 29 – Александра Дворецкая, волонтёр, соучредитель инициативы «Восток-SOS». А также член правления общественной организации «Правозащитный центр «Действие». По словам самой Александры, она «попытается стать в команде «голосом оккупированных территорий».

Экс-чиновники и бывшие помощники нардепов

Занимательно, но лично Вакарчук неоднократно в публичных выступлениях делает акцент на том, что в их партии нет бывших чиновников и депутатов. Есть только новые политики без старого бюрократического шлейфа и парламентского «душка».

Однако на практике все далеко не так красиво. Анализ биографий основных сорока кандидатов списка показывает наличие в нем больше десятка экс-замов министров, помощников нардепов или же разного рода советников в исполнительной и законодательной ветвях власти. И тут есть примеры сотрудничества не только с «демократичными» политиками постмайдановского периода. Но и прослеживаются связи с депутатом Партии регионов времён Виктора Януковича.

Первая в этой обойме бывших чиновников - номер 2, глава штаба и партии Юлия Клименко в 2015-2016 годах работала в правительстве в должности заместителя министра экономики Айвараса Абромавичуса, который недавно получил должность в наблюдательном совете «Укроборонпрома». До этого работала коммерческим директором компании Dragon Development – подразделении инвестфонда Dragon Capital Томаша Фиалы. Его в СМИ часто называют одним из основных спонсоров избирательной кампании Вакарчука. Также Клименко является членом наблюдательного совета Администрации морских портов Украины.

Фото: facebook/Голос Юлия Клименко

Под номером 4 в новый парламент идёт Ярослав Железняк, который в 2016 года был советником в составе стратегической консультативной группы по поддержке реформ в Украине (SAGSUR), а с 2017-го – советником премьер-министра Владимира Гройсмана по парламентским отношениям. Активно участвовал в кампании за принятие в Раде законопроектов по реформе государственных закупок Prozorro, медицинской реформе и дерегуляции бизнеса. Но в 2009-2012 Железняк был помощником депутата Партии регионов Алексея Плотникова. В пока ещё действующей Раде Железняк помогает депутату Виктории Пташник, которая сейчас баллотируется от «Голоса» по мажоритарному округу.

Номер 10 — Ольга Стефанишина, с 2018 года была заместителем и.о. Министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун и координировала такие направления работы как: выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинация и общественное здоровье.

В следующей десятке под номером 16 – Инна Совсун, с 2014 по 2016 годы – заместитель министра образования и науки Украины Сергея Квита. Сегодня Инна консультирует Министерство здравоохранения, Всемирный банк, проекты Европейского Союза, USAID, Всемирную организацию здравоохранения.

Фото: facebook/Голос Инна Совсун и Виктория Пташник (справа)

Номер 22 – Максим Хлапук по сей день работает заместителем руководителя секретариата спикера Верховной Рады Андрея Парубия, эксперт программы «Рада» от USAID по внедрению прозрачности в парламенте».

Долгое время был помощником народного депутата Парубия. А с 2016 года принимает участие в организации работы офиса спикера Верховной Рады Украины.

23-тий – Андрей Гевко, в 2009-м трудился советником министра образования и науки Ивана Вакарчука, отца лидера «Голоса». В 2009-2010 – директор департамента работы с кадрами Минобразования и науки. В 2006-2009 годах был исполнительным директором ВОО «Гражданская сеть ОПОРА». А 2014-2016 годах – заместитель Министра образования и науки Сергея Квита. Также в 2012-2014 годах был помощником-консультантом народного депутата Украины Михаила Головко от «Свободы». Полгода работал помощником члена Центральной избирательной комиссии.

Номер 32 – Ярина Ключковская была советницей по коммуникациям реформ целых четырех министров в постмайданных правительствах. «Внедряла этические стандарты в коммуникациях», а сейчас является директором по коммуникациям в партии «Голос». Дочь нардепа четырех созывов, одного из лидеров «Народного Руха», а потом «Нашей Украины» Юрия Ключковского.

Фото: ДетекторМедиа Ярина Ключковська

33 – Дмитрий Романович, в 2015-2017 годах – советник министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса на общественных началах. Был проектным менеджером Национального совета реформ и Офиса реформ при Кабмине, где занимался вопросами бизнес-климата, дерегуляции и технического регулирования.

Номер 36 – Юлия Гвоздович, депутат Львовского городского совета 7-го созыва от Украинской галицкой партии, глава ее львовской ячейки.

39 в списке – Владимир Венгер, который трудовую деятельность начал с должности помощника-консультанта народного депутата от БПП Руслана Князевича, возглавляет Комитет по вопросам правосудия. А с 2014 по 2017 годы занимал должности заведующего Отдела обеспечения взаимодействия Президента Украины и Верховной Рады Украины и руководителя секретариата Комитета по вопросам правовой политики и правосудия того же Князевича.

Возможно, чтобы как-то сгладить «чиновничий» след своих кандидатов на официальном сайте «Голоса» информация из их биографий и упоминание о работе в исполнительной власти или помощником депутата указана без фамилий «шефов». Однако «рукописи не горят» и сотрудничество «новых лиц» с политиками «старого образца» все-таки имеет место. И оно не единичное.

Фото: Анна Стешенко

Бизнесмены и юристы

Стоит признать, одна из молодых и ярких бизнес-леди в списке – это номер 3 – Кира Рудик, которую на съезде представлял сам Вакарчук, рекомендуя почитать «за сколько она продала компанию». Рудик руководила киевским R&D-офисом, который занимается разработкой всего софта для Ring, со штатом 500 человек. Компанию Ring Ukraine вместе с главным офисом в США купил Amazon за 1 млрд. долларов (Ring специализируется на выпуске «умных» дверных звонков, которые позволяют отслеживать территорию и посетителей на расстоянии в режиме реального времени). Среди прочих, одним из инвесторов компании Ring с 2016 года был фонд владельца российской Mail.Ru Дмитрия Гришина Grishin Robotics. По оценкам российских СМИ, фонд Гришина мог получить от сделки 75 млн. долларов.

Фото: Моя Могилянка Кира Рудик

Номер 6 – Олег Макаров, с 1992 года – управляющий партнер, руководитель юридического подразделения юридической фирмы «Василь Кисиль та Партнеры». С 2007 года – заместитель председателя Дисциплинарной палаты Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и член правления общественной организации «Ассоциация юристов Украины». Кстати, тоже депутат Киевского городского совета VIII созыва от «Самопомощи» (покинул партию вместе с Сергеем Гусовским), председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам регламента и депутатской этики.

Фото: EBA Management Development Centre Олег Макаров

Под номером 11 фигурирует Александр Курдидик, юрист и партнер DLA Piper. Специализируется на корпоративном и банковском праве. Имеет значительный опыт работы в сферах энергетики, транспорта и телекоммуникаций. Уже 14 лет работает заместителем директора, партнером и руководителем практики финансов, коммерческих проектов и реструктуризации в международной юридической фирме.

12-тый – Владимир Цабаль, экономист, партнер McKinsey & Company.

Работал в международных компаниях специалистом по анализу данных, бизнес-аналитиком. С 2008 года – локальный партнер в компании, которая предоставляет услуги бизнес-консалтинга и аналитики.

13-тый – Андрей Осадчук, юрист, с 1994 года работал заместителем директора и юристом в компании «Картаж», юридической фирме «Василь Кисиль и Партнеры». А с 2003 года – директор службы международного и коммерческого права, генеральный директор «Кернел Групп». С 2005 года – начальник департамента регуляторно-правового обеспечения «Киевстар Дж. Эс. Эм.». И тоже депутат Киевского городского совета VIII созыва от «Самопомощи», позже – «Киевской команды».

Фото: Ukraine crisis media center Андрей Осадчук

Номер 18 – Рустем Умеров, один из спонсоров стипендиальной программы Ukrainian Emerging Leaders Program Стэнфорда. Также является делегатом Курултая крымскотатарского народа и советником Мустафы Джемилева. Основатель и руководитель фонда Astem Foundation. С 2004 года – руководитель департамента индивидуальных продаж, руководитель департамента трансформации в сфере продаж, маркетинга и отношений с абонентами, руководитель департамента закупок, логистики и управления контрактами, руководитель развития сети GSM в ООО «Астелит». Также с 2013 года возглавляет «Фонд развития Крыма». В 2014 году был среди основателей благотворительного фонда «Евкаф», созданного с целью оказания помощи в развитии мусульманских общин и института благотворительности, а также содействие гражданской активности.

Номер 21 – Максим Северин, 25-летний и старший бизнес-аналитик консалтинговой компании Mckinsey Ukraine. Работал трейдером и бизнес-аналитиком в международных компаниях «Филип Моррис Украина», «Кофка Агре Ресорсиз Украина».

24 номер – Иван Примаченко, основатель платформы бесплатных онлайн-курсов Prometheus, где учится уже почти миллион украинцев. На платформе работает более 100 онлайн-курсов.

Фото: Макс Требухов Иван Примаченко

Под 28 номер баллотируется Роман Супрун – специалист в сфере адвокации и взаимодействия с органами власти (GR). «За последние 5 лет помогал общественности, бизнеса и правительства выстраивать эффективное взаимодействие с парламентом: принимать полезные законопроекты, анализировать решения Верховной Рады и законодательные инициативы», — отмечается в официальной биографии на сайте. Правда, тут умалчивается, что был помощником нардепа от «Самопопощи» Ивана Мирошниченко и советником на общественных началах министра Кабинета министров Александра Саенко при Владимире Гройсмане (Саенко баллотируется по списку Украинский стратегии Гройсмана, – LB.ua).

31-вой в Раду идёт Екатерина Сорока – старшая юрист в «DLA Piper Украина». Общественный деятель и членкиня «Ассоциации юристов Украины» и ОО «Единая Планета». Имеет опыт работы юристом в международных компаниях, среди которых «DLA Piper», «CMS Reich-Rohrwig Hainz» и «Asters».

Журналисты

Под номером 8 в парламент баллотируется Сергей Рахманин. В особом представлении он не нуждается, ведь в журналистике более 30 лет, последние 20-то – политический обозреватель и заместитель главного редактора «Зеркала недели». Один из самых авторитетных людей в профессии.

Фото: Макс Требухов Cергей Рахманин

В прошлом экономический журналист и публицист Павел Кухта пробует себя кандидатом в парламент 25-тым по списку. Также он известен как экономический эксперт «Реанимационного пакета реформ», советник Центра экономической стратегии. Имеет опыт многолетнего взаимодействия с общественными организациями, бизнес-ассоциациями, представителями правительства и парламента. В 2015 году вошел в наблюдательный совет Индекса мониторинга реформ iMoRe от VoxUkraine.

Фото: facebook/Голос Павел Кухта

Военные

С 2014 года в партийные списки в обязательном порядке начали включать военных. Эта традиция продолжается по сей день и «Голос» Вакарчука тут не исключение. Так, под номером 14 баллотируется Роман Костенко – офицер спецназа СБУ «Альфа», легендарный киборг с позывным «Гром».

Фото: Чесно 'Кіборг' Роман Костенко під час АТО

20-тым в списке тоже идёт военный – Андрей Шараскин, актёр и режиссер и киборг. За участие в защите Донецкого аэропорта награжден орденом «За мужество» III степени и знаком отличия Президента Украины – медалью «Участник антитеррористической операции». Имеет отличия министра обороны «Знак почета». На фронте с начала августа 2014 до января 2016. А с 2016 – заместитель командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам и председатель Правления ОО «Державницька ініціатива Яроша».

Фото: Ирена Скуратовская Андрей Шараскин (справа)

Медик

В пока ещё проходной части списка «Голоса» 35-тым представлен единственный медик – Юрий Соколов, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, интервенционный кардиолог, ведущий украинский ученый. Профессор кафедры кардиологии Национальной академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, заведующий отделением Интервенционной кардиологии Национального научного центра «Институт кардиологии им. академика Н. Д. Стражеско» в Киеве. Представитель Украины в международной общественной инициативе «Stent for Life». Он впервые в Украине выполнил ряд сложных кардиологических операций.

Фото: Ирена Скуратовская Юрий Соколов (второй справа)

Шоу-бизнес

Без актеров, музыкантов и шоу-бизнесменов в нашей политике теперь никак. Поэтому сам список возглавляет фронтмен «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук. 30-тым в списке идёт не менее популярный шоумен Сергей Притула, ставший после начала российской агрессии не менее известным волонтёром.

Фото: ТСН Славко Вакарчук и Сергей Притула

Неизвестные координаторы

Как мы уже упоминали, одна из тенденций подбора кандидатов в список «Голоса» – доминирование кандидатов из Западной Украины. Так, например, только под номер 37идет Олег Закапко, «координатор в Харьковской области» – так коротко указано на официальном сайте. До недавнего времени – представитель харьковской «Самопомощи». Аналогично 38-ой номер – Александр Борняков, «координатор в Одесской области», бизнесмен, был депутатом Одесского горсовета седьмого созыва, членом фракции «Самопомощь». Номер 40 – Виталий Жеганский, «координатор в Днепропетровской области», участник проекта «Новые лидеры», региональный представитель организации Centre.UA. Близок к главе Днепропетровского облсовета, Глебу Прыгунову и влиятельному депутату от БПП Андрею Павелко.

Вместо P.S.

Стоит отметить, что команда «Голоса» активно хайпует в стиле раннего Зеленского времён президентской кампании. Даже больше, команда Вакарчука постоянно даёт бесплатные концерты в составе «Океана Эльзы» по основным городам (что, кстати, сам Святослав не считает агитацией). После таких мероприятий во всех возможных соцсетях подписчиков в драйвовом стиле открыто спрашивают: «Вспоминаем концерт и вдохновляемся вашей неимоверной энергией! Раз-вап-ру-ри-раз бай! Вы были?». И на выбор для фоловеров два ответа: «Был, кайфанул, хочу ещё!» или «Не был, жду нового концерта».

Фото: Голос.Святослав Вакарчук

Дальше – фото котиков (котиков, Карл!), которые из команды «Голос» призывают вас активней делать фото с символикой партии.

Фото: Голос.Святослав Вакарчук

Фотоотчеты с «Тура змін» с концертами не так давно «взбодрило» фото Святослава Вакарчука и Ярослава Железняка с голыми торсами и вопросом о любви к спорту.

Фото: facebook/Голос

Недавно в мессенджерах партии появились стикеры «Голоса» по подобию, как это уже было у Зеленского и Петра Алексеевича.

Фото: Голос.Святослав Вакарчук

На этой волне в партии планируют взять не менее 10%, спрашивая своих фанов в соцсетях: «Что растёт быстрее? Чужие дети, бамбук или рейтинг «Голоса».

Фото: Голос.Святослав Вакарчук

Да, уж, украинская политика уже никогда не будет прежней.