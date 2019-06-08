Журналист Сергей Рахманин пошел в политику

Авторитетный украинский журналист Сергей Рахманин, который последние 20 лет работает в газете "Зеркало недели", пошел в политику. Он будет баллотироваться в Верховную Раду по списку партии "Голос" Святослава Вакарчука.

Об этом говорится на сайте "Голоса".

"В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться стране", - заявил Рахманин.

Помимо работы в "Зеркале недели" Рахманин ведет программу "Игра в классику" на телеканале ZIK и "Апокриф" на "Радио НВ".

Напомним, что список "Голоса" будет объявлен вечером 8 июня.