В первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана

Фото: 2000.ua Игорь Смешко

Партия "Сила и честь" на съезде 8 июня объявила лидеров своего избирательного списка на выборах в Верховную Раду.

"Это те люди, которые должны с первых часов в Верховной Раде доказать, что мы не шутим. Мы приводим патриотических профессионалов, которые с первого дня смогут работать на основных участках восстановления управляемости государства, урегулирования правового поля государства", - заявил Смешко.

Напомним, что по последним соцопросам партия "Сила и честь" может набрать 4-5% голосов, то есть она балансирует на грани прохождения в парламент.