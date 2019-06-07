Зеленский пообещал помочь ВАКС решить проблему с помещением

Президент Владимир Зеленский пообещал помочь Высшему антикоррупционному суду с помещением, чтобы не допустить срыва сроков начала работы суда, назначенных на 5 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, который 7 июня встретился с председателем Верховного Суда Валентиной Данишевской и председателем Высшего антикоррупционного суда Еленой Танасевич.

В 2018 году Кабинет министров Украины выделил два здания для Высшего антикоррупционного суда, которые на данный момент являются непригодными и требуют длительного капитального ремонта.

Для временного размещения Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты Государственная судебная администрация Украины предоставила помещение Печерского районного суда Киева, однако это не согласуется с требованиями суда.

По словам Танасевич, вопрос относительно помещения суда может привести к срыву начала работы.

Президент подчеркнул готовность принимать все меры, необходимые для обеспечения надлежащего функционирования Антикоррупционного суда.

"Для решения проблемы с размещением суда по поручению Президента Украины найдены и наработанные конкретные предложения, реализация которых начнется в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Антикоррупционный суд и его Апелляционная палата должны располагаться в здании лабораторного корпуса №1 по ул. Преображенский, 5/2 и здании лабораторного корпуса №1 и административно-лабораторного корпуса № 2 по ул. Максима Кривоноса, 2а.

В начале этого года стало известно, что эти помещения не успеют подготовить раньше середины 2020 года, поэтому ВАКС временно передали здания Печерского райсуда на ул. Крещатик, 42А и в переулке Крестовом, 4.