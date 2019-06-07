Зеленский пообещал помочь ВАКС решить проблему с помещением

Президент Владимир Зеленский пообещал помочь Высшему антикоррупционному суду с помещением, чтобы не допустить срыва сроков начала работы суда, назначенных на 5 сентября.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства, который 7 июня встретился с председателем Верховного Суда Валентиной Данишевской и председателем Высшего антикоррупционного суда Еленой Танасевич.
В 2018 году Кабинет министров Украины выделил два здания для Высшего антикоррупционного суда, которые на данный момент являются непригодными и требуют длительного капитального ремонта.
Для временного размещения Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты Государственная судебная администрация Украины предоставила помещение Печерского районного суда Киева, однако это не согласуется с требованиями суда.
По словам Танасевич, вопрос относительно помещения суда может привести к срыву начала работы.
Президент подчеркнул готовность принимать все меры, необходимые для обеспечения надлежащего функционирования Антикоррупционного суда.
"Для решения проблемы с размещением суда по поручению Президента Украины найдены и наработанные конкретные предложения, реализация которых начнется в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Антикоррупционный суд и его Апелляционная палата должны располагаться в здании лабораторного корпуса №1 по ул. Преображенский, 5/2 и здании лабораторного корпуса №1 и административно-лабораторного корпуса № 2 по ул. Максима Кривоноса, 2а.
В начале этого года стало известно, что эти помещения не успеют подготовить раньше середины 2020 года, поэтому ВАКС временно передали здания Печерского райсуда на ул. Крещатик, 42А и в переулке Крестовом, 4.