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Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"

Миллер пожаловался на отсутствие сигналов от Зеленского.

Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"
Фото: 112

Лидеры пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук (кум Владимира Путина) в пятницу приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома" Алексею Миллеру.

Трансляцию их встречи вел телеканал "112 Украина", который принадлежит соратнику Медведчука Тарасу Козаку.

Бойко и Медведчук обсуждали с Миллером газовый вопрос, так как "Газпром" хочет возобновить продажу газа в Украину.

"В последнее время неоправданно большое внимание уделяется только вопросу продления контракта на транзит. На самом деле самым главным и самым значимым вопросом является заключение прямого контракта на поставку российского газа в Украину", - заявил Миллер.

Он пожаловался, что "нет никаких сигналов" от президента Владимира Зеленского, поэтому приходится говорить с Медведчуком и Бойко.

По словам Миллера, "Газпром" готов предоставить Украине скидку 25%. "Готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечили бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время", - заявил он.

Напомним, что Бойко и Медведчук возглавляют список бывших "регионалов", которые идут на выборы в Верховную Раду от ОПЗЖ.

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