"Оппоблок" сформировал список без людей Ахметова (СПИСОК)
"Оппоблок" сформировал список без людей Ахметова (СПИСОК)
Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко
Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко
В Пятихатской колонии в Днепропетровской области произошел бунт заключенных
В Пятихатской колонии в Днепропетровской области произошел бунт заключенных
КС отменил победы НАБУ в судах на 5 млрд по иску завода Коломойского, - источник
КС отменил победы НАБУ в судах на 5 млрд по иску завода Коломойского, - источник
Госуправделами не заключало договоров аренды для ситрума в АП (исправлено)
Госуправделами не заключало договоров аренды для ситрума в АП (исправлено)
Павел Унгурян: «Я слишком дорожу именем Господа, чтоб выносить его в название партии»
Павел Унгурян: «Я слишком дорожу именем Господа, чтоб выносить его в название партии»
​Как прошли брюссельские смотрины Зеленского
​Как прошли брюссельские смотрины Зеленского
Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
ГлавнаяПолитика

​Объединение партий Кличко и Саакашвили не состоится

По мнению мэра столицы, в парламент должно пройти "как можно больше демократических сил".

​Объединение партий Кличко и Саакашвили не состоится
Архивное фото
Фото: kiev.klichko.org

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией УДАР.

Об этом он сообщил в комментарии шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной.

"Я спросил об этом у своих сторонников и они идею не поддержали", - ответил он на вопрос.

Сам Кличко ночью написал пост в Фейсбуке, из которого четко неясно - отказался Саакашвили или нет.

"Читаю новости в ФБ по поводу нашего союза с Саакашвили. Без эмоций. Я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею. Так, комментарии в ФБ разные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия к ним... Есть слова, а есть поступки. Я политических планов не меняю", - написал Кличко.

Он также добавил, что, по его мнению, в парламент должно пройти как можно больше демократических сил. "Достойных и тех, кто готов бороться за успешную Украину", - отметил Кличко.

Напомним, ранее стало известно, что партия Кличко "Украинский демократический альянс за реформы" (УДАР) идет на парламентские выборы. При этом Кличко предложил объединить "УДАР" с партией Саакашвили "Рух новых сил".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также