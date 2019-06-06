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Зеленский предоставил президентский самолет для возвращения детей из Грузии

Мать 10 детей арестована.

Зеленский предоставил президентский самолет для возвращения детей из Грузии
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил Госуправлению делами предоставить самолет для доставки в Украину из Грузии десяти детей, мать которых арестовали по подозрению в торговле людьми.

Об этом говорится в распоряжении главы государства №59/2019-рп.

"Государственному управлению делами обеспечить в установленном порядке перевозку из Грузии в Украину самолетом Государственного авиационного предприятия "Украина" лишенных родительской опеки десяти детей, являющихся гражданами Украины", - отмечается в документе.

Сопровождать детей Зеленский поручил уполномоченному президента по правам ребенка Николаю Кулебе, уполномоченным представителям Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области и другим сопровождающим лицам.

Также ГУД должно оплатить связанные с доставкой детей расходы.

Напомним, 26 апреля правоохранители Грузии задержали украинку, которая вместе с 10 детьми попала на грузинскую территорию из России. Она направлялась на оккупированную Россией территорию Абхазии.

В ходе расследования полиция установила, что женщина вела себя с детьми агрессивно, содержала их в ненадлежащих условиях. По факту пренебрежения к несовершеннолетним выдан ордер, разрешающий поместить детей в безопасные условия.

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