Вопрос об отмене блокады ОРДЛО поднял не Кучма, - Сайдик

Вопрос о снятии экономической блокады с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей на заседании Трехсторонней контактной группы 5 июня в Минске был поднят представителями ОРДЛО и поддержан в общей форме Российской Федерацией.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается дискуссии в ТКГ по экономическим вопросам хочу ответить, что вчера, отвечая на вопрос журналистов о снятии так называемой блокады, я затронул только один аспект очень комплексного и сложного вопроса о снятии торговых ограничений и восстановлении экономических связей Украины с временно неподконтрольными ей ОРДО и ОРЛО. На самом деле во время дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО и поддержан в общей форме российской стороной", - говорится в заявлении Сайдика.

Сайдик отметил, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма в своих высказываниях говорил обо всем комплексе взаимных шагов, связанных с данным вопросом.

"Он (Кучма - ред.) особо подчеркнул, что эта работа должна быть взаимна, и он, в частности, говорил об отмене так называемого внешнего управления предприятиями, а также о ряде других мер. Все они, разумеется, должны реализовываться в правовом поле Украины", - подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Сайдик пояснил, что причиной произошедшего недопонимания является то, что когда представители ОБСЕ в ТКГ употребляют термин "блокада", то он в их понимании воспринимается как "этот широкий комплекс вышеупомянутых мер, предпринятых всеми сторонами конфликта".

Спредпредставитель ОБСЕ указал, что все ограничительные меры, предпринятые с марта 2017 года, внесли свой негативный вклад в увеличение разрыва между сторонами конфликта и, в частности, гражданами, проживающими по обе стороны линии соприкосновения.

Напомним, решение о блокаде оккупированных районов Донбасса было принято СНБО осенью 2014 года, после вторжения в Украину регулярной армии России. Указ предусматривал прекращение деятельности на территории ОРДЛО всех государственных учреждений Украины и банков, а также эвакуацию их сотрудников. В 2017 году президент Петр Порошенко принял решение о прекращении всех экономических, торговых и транспортных связей с оккупированными территориями.

За снятие блокады в мае этого года высказывались представители "Оппозиционного блока".