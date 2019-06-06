​Порошенко: запрет ответного огня возможен только при введении миротворцев ООН

"Мы не можем молчать. Мы не можем допустить реванша и сползания назад к Российской империи".

Петр Порошенко прокомментировал инициативе запрета ответного огня на Донбассе и подчеркнул "четко определить «красные линии», за которыми наступает капитуляция".

Об этом он заявил на брифинге, передают "Українські новини".

"Мы не можем молчать. Мы не можем допустить реванша и сползания назад к Российской империи. Призываю все политические силы четко выразить свою позицию и относительно попытки реализации российского сценария урегулирования ситуации на Донбассе, и по европейской интеграции", - сказал Порошенко.

Он раскритиковал заявление представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы по поводу нового механизма прекращения огня на Донбассе.

По его словам, ни один из 19 объявленных его указом режимов тишины не предусматривал запрет на самозащиту украинских военных.

Порошенко подчеркнул, что запрет ответного огня возможен только при введении миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Мы четко подчеркивали с 2015 года о необходимости немедленного принятия решения Советом безопасности ООН о введении миротворческого контингента. Вот тогда нужно было прекращать огонь без права ответного, потому что тогда на линии столкновения и по всей оккупированной территории будут находится миротворцы", - добавил экс-президент.

Напомним, представитель Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кучма по итогам заседания заявил, что заседание рабочих групп впервые прошло конструктивно. ТКГ обсуждала проблемы безопасности, указания не только времени начала "режима тишины" на Донбассе, но и механизма его внедрения. По его словам, необходимо ввести запрет на ответный огонь, а также запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов.

Формат миротворческой миссии является спорным вопросом для Украины и РФ, которая поддерживает боевиков Донбасса. Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию, включительно с госграницей. Россия предлагает лишь "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения.

В феврале Порошенко призвал отправить на Донбасс техническую миссию ООН.