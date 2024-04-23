Порошенко назвав справу Червінського питанням нашого руху в ЄС

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав припинити переслідування і незаконне утримання під вартою полковника, розвідника Романа Червінського. Експрезидент вважає, що проти Червінського застосовують вибіркове, упереджене правосуддя.

«Несправедливість неприпустима в принципі. Особливо неприпустима під час війни і особливо неприпустима щодо українського воїна, розвідника, героя. І совість вимагає від мене і від всіх нас використати цю парламентську трибуну для його захисту. Для захисту Романа Червінського», – сказав Порошенко.

«Тим більше, після тієї кричущої історії, коли 19 квітня було розглянуто продовження запобіжного заходу після року тримання у в’язниці безневинної людини. Без Червінського, без адвокатів, а скоро буде вже без суддів, коли прокурорська трійка буде вирішувати питання перебування у в’язниці. Я переконаний в тому, що неприйнятно, коли суд залежний і упереджений, коли правосуддя вибіркове. Не може такого бути в Україні – це зразок Росії, проти якої Червінський боровся все своє свідоме життя», – наголосив Петро Порошенко. За його словами, ця справа – це помста від тих, хто відпустив Цемаха, якого взяв Червінський.

Порошенко зазначає, що справа Червінського – це "питання нашого руху в Європу і верховенства права, незалежного правосуддя, свободи слова, демократії і парламентаризму".