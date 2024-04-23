Рада звільнила 7 членів Рахункової палати, у яких закінчився строк повноважень

Таким чином в Рахунковій палаті залишиться 5 членів. Як тепер буде працювати палата без кворуму, поки не зрозуміло.

Сьогодні, 23 квітня, Верховна Рада підтримала звільнення 7 членів Рахункової палати, у яких закінчився строк повноважень 15 березня 2024 року. “За” віддали голоси 264 народних обранці.

Про це повідомляють нардепи.

За даними нардепа Ярослава Железняка, мова йде про Богуна, Дідика, Невідомого, Іванова, Огонь, Яремчука і Майснера.

Він зазначає, що в Рахунковій палаті тепер залишаться 5 членів. Водночас, за словами Железняка, його колеги наполягають, що палата все ще зможе приймати рішення.

Також Железняк вважає, що реформа Рахункової палати “дуже ймовірно” буде в умовах під гроші США. Таким чином, на його думку, це не останнє звільнення з чинної Рахункової палати.

Водночас, за словами нардепа Ірини Геращенко, попри те, що бюджетний комітет з порушеннями розглянув питання звільнення вказаних членів Рахункової палати (заяву написав член Рахункової Дідик, інших внесли на комітеті з голосу), слуги безропотно розглянули звільнення 7 членів Рахунокової.

“Чому для влади це важливо? Тепер в Рахунковій залишається тільки 5 повноправних членів, а для прийняття будь якого рішення потрібно склад не менше, аніж 2/3 від повного складу, який складає 13 осіб. Отже, тепер Рахункова не має кворуму і не зможе прийняти жодне рішення. Фактично її робота буде заблокована. Її робота паралізована!” – написала Геращенко.

Вона зазначила, що це закриває всі перевірки, в тому числі щодо зловживань в Міністерстві оборони, ВР (з каналом «Рада»), іншими бюджетними коштами.

Такж Геращенко зауважила, що наші міжнародні партнери неодноразово звертали увагу на принциповість прийняття нового закону про Рахункову і формування цього органу за новими правилами, забезпечення прозорості і незалежності роботи Палати. Вони очікують повного перезавантаження Рахункової.

“Сьогодні 264 депутатів проголосували за звільнення 7 членів Рахункової. Це слуги, ОПЗЖ і групи. При цьому пані Піщанська, подруга родини Зеленських- не звільнена. Отже, зараз ця структура стає недієздатною, не має кворуму, а отже, влада і далі може працювати безконтрольно”, – написала Геращенко.

Вона не виключає, що вимога повного перезавантаження Рахункової стане однією з вимог міжнародних партнерів як маяка для отримання чергового траншу фіндопомоги.

Рахункова палата і "Велика сімка"