Зеленський обговорив із Сунаком пакет військової допомоги від Британії

Президент України Володимир Зеленський телефоном обговорив із прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком найбільший досі пакет оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів.

Про Зеленський написав у телеграмі.

"Прем’єр-міністр Великої Британії повідомив мені про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів. Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси – усе це справді потрібне Україні на полі бою",– зазначив глава держави.

Він додав, що вдячний Великій Британії та особисто прем’єр-міністру за прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях.

Також політики обговорили необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділилися очікуваннями від майбутнього Саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.