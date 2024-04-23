Зеленський обговорив із Сунаком пакет військової допомоги від Британії

Президент України Володимир Зеленський телефоном обговорив із прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком найбільший досі пакет оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів.
Про Зеленський написав у телеграмі.
"Прем’єр-міністр Великої Британії повідомив мені про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів. Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси – усе це справді потрібне Україні на полі бою",– зазначив глава держави.
Він додав, що вдячний Великій Британії та особисто прем’єр-міністру за прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях.
Також політики обговорили необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділилися очікуваннями від майбутнього Саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.
- Уряд Великобританії надасть Україні 60 човнів, включно з рейдовими та водолазними катерами, а також морськими гарматами; понад 1600 ударних та протиповітряних ракет, а також ракети великої дальності Storm Shadow; понад 400 одиниць техніки: 160 захищених транспортних засобів "Husky", 162 бронетранпортери та 78 всюдихідних машин; майже 4 000 000 стрілецьких боєприпасів.
- У березні Великобританія оголошувала про новий пакет військової підтримки вартістю 60 мільйонів фунтів стерлінгів від Міжнародного фонду для України. Зокрема, йшлося про сучасні нові безпілотники спостереження для підтримки Збройних сил України.
- Крім того, Лондон оголосив про надання Україні додаткових інвестицій у розмірі 125 млн фунтів, які спрямують на фінансування понад 10 тисяч дронів.