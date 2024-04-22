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Боррель: Євросоюз працює, щоб наростити допомогу для України кожного дня

Євросоюз має збільшити зусилля для підтримки України.

Боррель: Євросоюз працює, щоб наростити допомогу для України кожного дня
Ілюстративне фото: Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель напередодні зустрічі Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин заявив, що Євросоюз має збільшити зусилля для підтримки України, пише Укрінформ.

"Сьогодні ми маємо зустріч міністрів закордонних справ та міністрів оборони. Маємо зробити акцент на спроможності країн-членів ЄС збільшити підтримку для України. Ми вже робили багато попереджень, надсилали листи, просили їх сказати, що ми можемо ще зробити. Нам потрібно більше боєприпасів, більше ракетних установок та боєприпасів до них, тому що установки ППО без перехоплювачів – це як рушниця без патронів. Тож нам потрібно те й те", – зазначив дипломат.

Боррель наголосив на тому, що Європейський Союз працює, щоб наростити допомогу для України кожного дня, а не лише в день зустрічі міністрів. ЄС оцінює потреби України, контактує з країнами-членами та аналізують поточну ситуацію для необхідних запитів країнам щодо допомоги. 

Боррель наголосив, прийшов день, щоб відповісти на потреби України.

"Нам потрібно поставити перехоплювачі для батарей, які українці вже мають, та збільшити кількість таких батарей. Треба подивитися, що скажуть країни-члени. У Брюсселі ми не маємо таких засобів, їх мають країни-члени. Як це відбудеться – я не можу сказати до зустрічі, але розповім після неї", – сказав він.

Крім того, під час зустрічі  розглядатимуть сьогодні європейські урядовці – розвиток ситуації на Близькому Сході та у Судані.

  • Раніше Жозеп Боррель заявив, що у рішеннях щодо надання Україні термінової військової допомоги, зокрема засобів ППО, Євросоюз не може покладатися лише на Сполучені Штати, а має взяти на себе відповідальність та поставити ці системи в Україну із власних арсеналів.
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