Зеленський ввів у дію рішення щодо обмеження азартних ігор

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".
Указ оприлюднений на сайті президента.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", — йдеться у документі.
Документ зокрема пропонує заборони на час дії воєнного стану доступ до азартних ігор для військовослужбовців.
- обмежити рекламу онлайн-казино;
- визначити ліміти гри на тиждень та ліміти витрат;
- запровадити систему онлайн-моніторингу;
- блокувати нелегальні вебсайти азартних ігор;
- ввести обмеження для військових;
- СБУ доручили провести перевірки організаторів азартних ігор.
Відповідний указ набирає чинності з дня його опублікування.
Контроль держави над онлайн-казино
- Наприкінці березня на сайті електронних петицій з'явилася пропозиція бійця 59 бригади Павла Петриченка заборонити гральний бізнес.
- Військовий поскаржився на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та суспільству. Зокрема, для деяких бійців азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом, тож є випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори.
- Петиція у перший же день набрала понад 26 тисяч голосів з необхідних 25 тисяч.
- Опісля Зеленський повідомив, що доручив Службі безпеки, Держспецзвʼязку, Мінцифри та Секретарю РНБО проаналізувати ситуацію з онлайн-казино в Україні і запропонувати рішення щодо цього питання.
- 2 квітня відбулася нарада Президента зі СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та Секретарем РНБО.
- Згодом податковий Комітет рекомендував Раді ухвалити закон про суттєве посилення контролю за гральним бізнесом.