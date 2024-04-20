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Зеленський ввів у дію рішення щодо обмеження азартних ігор

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський ввів у дію рішення щодо обмеження азартних ігор
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

Указ оприлюднений на сайті президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", — йдеться у документі.

Фото: скріншот

Документ зокрема пропонує заборони на час дії воєнного стану доступ до азартних ігор для військовослужбовців.

  • обмежити рекламу онлайн-казино;
  • визначити ліміти гри на тиждень та ліміти витрат;
  • запровадити систему онлайн-моніторингу;
  • блокувати нелегальні вебсайти азартних ігор;
  • ввести обмеження для військових;
  • СБУ доручили провести перевірки організаторів азартних ігор.

Відповідний указ набирає чинності з дня його опублікування.

Контроль держави над онлайн-казино

  • Наприкінці березня на сайті електронних петицій з'явилася пропозиція бійця 59 бригади Павла Петриченка заборонити гральний бізнес.
  • Військовий поскаржився на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та суспільству. Зокрема, для деяких бійців азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом, тож є випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори.
  • Петиція у перший же день набрала понад 26 тисяч голосів з необхідних 25 тисяч.
  • Опісля Зеленський повідомив, що доручив Службі безпеки, Держспецзвʼязку, Мінцифри та Секретарю РНБО проаналізувати ситуацію з онлайн-казино в Україні і запропонувати рішення щодо цього питання.
  • 2 квітня відбулася нарада Президента зі СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та Секретарем РНБО.
  • Згодом податковий Комітет рекомендував Раді ухвалити закон про суттєве посилення контролю за гральним бізнесом.
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