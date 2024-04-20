Зеленський ввів у дію рішення щодо обмеження азартних ігор

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

Указ оприлюднений на сайті президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", — йдеться у документі.

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Документ зокрема пропонує заборони на час дії воєнного стану доступ до азартних ігор для військовослужбовців.

обмежити рекламу онлайн-казино;

визначити ліміти гри на тиждень та ліміти витрат;

запровадити систему онлайн-моніторингу;

блокувати нелегальні вебсайти азартних ігор;

ввести обмеження для військових;

СБУ доручили провести перевірки організаторів азартних ігор.

Відповідний указ набирає чинності з дня його опублікування.

Контроль держави над онлайн-казино