"Схеми": підсанкційний Портнов переписав на дітей маєток у Козині на Київщині

Документи в Україні оформила наближена до Портнова нотаріус Олеса Липовенко: вона - сестра дружини Вадима Фесенка, який із Портновим заснували раніше ГО "Інвестиційна Україна".

На початку цього місяця колишній перший заступник голови адміністрації президента Януковича Андрій Портнов переписав маєток у Київській області на своїх дітей, дослідили "Схеми".

Вілла розташована у селищі Козин, що біля Києва. Справою займалися за довіреністю юристи, наближені до підсанкційного політика. Цю довіреність Портнов посвідчив в іспанського нотаріуса у Мадриді.

Будинок отримали четверо неповнолітніх дітей екснардепа у вигляді подарунка рівними частинами. Інтереси дітей у київського нотаріуса представляла цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва. Від імені Портнова у Мадриді діяла Марина Парінова.

До речі, Валяєва з 2014 року має російське громадянство, а Парінова представляла Портнова у судах, коли він ще перебував в Україні.

Вартість майна, яке Портнов подарував дітям, становить 19 млн грн. Починаючи з 2016 року маєток записали на офшорну компанію Constellation Innovations Ltd із Віргінських островів. Згодом, у 2020-му, ця фірма продала нерухомість Портнову, інтереси якого тоді представляв екснардеп-регіонал, агробізнесмен Андрій Веревський.

У 2022 році "Схеми" виявили, що нерухомістю користувалася родина Портнова. Це при тому, що угоду закрили тільки в січні 2024-го. Екснардеп просив зареєструвати на нього будинок і землю в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що сталося 2 квітня, і вже 3 квітня відбулося переоформлення нерухомості на дітей. Документи оформила наближена до Портнова нотаріус Олеса Липовенко: вона - сестра дружини Вадима Фесенка, а Фесенко з Портновим заснували раніше ГО "Інвестиційна Україна" і юридичну компанію "Корпоративні технології".

Хто такий Андрій Портнов