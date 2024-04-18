Понад 150 медійників звернулися до парламентського комітету з питань свободи слова з закликом звільнити Гуменюк

Понад 150 українських та іноземних медійників звернулися до парламентського комітету з питань свободи слова з закликом звільнити керівницю комунікацій оперативного командування "Південь" Наталію Гуменюк.
За словами журналістів, вони зазнають перешкод у роботі. Зокрема, вважають Гуменюк відповідальною за недостатнє висвітлення підриву росіянами Каховської ГЕС, повідомив очільник комітету Ярослав Юрчишин.
"Через це світові медіа шукали інформацію про руйнування дамби в джерелах ворожої пропаганди. Також необхідно більше висвітлювати наших воїнів, що тримають фронт на півдні і мешканців цих регіонів, котрі щодня потерпають від російських обстрілів", – сказав він.
Комітет збирається розглянути лист на наступному засіданні. Юрчишин каже, що пропонуватиме колегам звернутися з цього питання до Генштабу.
- Днями низка українських медійників звернулася до керівництва Збройних сил України і Міноборони зі скаргами на речницю Сил оборони півдня Наталю Гуменюк. Як повідомляє Інститут масової інформації, медійники підписали заяву на адресу Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Медіаспільнота звинуватила Гуменюк у тому, що та забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в зоні відповідальності військовослужбовиці. Медійники вимагають від українського військового керівництва замінити Гуменюк "на компетентнішу особу".
- Заяву, серед інших, підписали журналісти Bihus.info, ТСН, "Слідства.інфо", ГО "Детектор медіа". Загалом під нею підписалися понад 140 медійників.
- У відповідь на це Гуменюк сказала, що журналісти не надали доказів перешкоджанню роботи. Вона також запевнила, що пресцентр Сил оборони півдня не порушував жодних наказів командування, і що в роботі треба зберігати безпеку операцій.
- Наталія Гуменюк очолила об'єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня на початку весни 2022. Є однією з постійних спікерок у телемарафонівських ефірах.