Понад 150 медійників звернулися до парламентського комітету з питань свободи слова з закликом звільнити Гуменюк

Понад 150 українських та іноземних медійників звернулися до парламентського комітету з питань свободи слова з закликом звільнити керівницю комунікацій оперативного командування "Південь" Наталію Гуменюк.

За словами журналістів, вони зазнають перешкод у роботі. Зокрема, вважають Гуменюк відповідальною за недостатнє висвітлення підриву росіянами Каховської ГЕС, повідомив очільник комітету Ярослав Юрчишин.

"Через це світові медіа шукали інформацію про руйнування дамби в джерелах ворожої пропаганди. Також необхідно більше висвітлювати наших воїнів, що тримають фронт на півдні і мешканців цих регіонів, котрі щодня потерпають від російських обстрілів", – сказав він.

Комітет збирається розглянути лист на наступному засіданні. Юрчишин каже, що пропонуватиме колегам звернутися з цього питання до Генштабу.