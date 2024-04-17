Гуменюк прокоментувала заклик медійників усунути її з посади

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала скаргу українських медійників щодо заборони на висвітлення воєнних злочинів росіян в зоні її відповідальності. В ефірі "Радіо Свободи" Гуменюк сказала, що доказів журналісти не навели, а пресцентр Сил оборони півдня не порушував наказів командування.

За її словами, всі заходи були виконанні відповідно до розпоряджень штабів та відповідного наказу. Висвітлення відбувалося і в "надскладних умовах", сказала вона.

"Те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії з Каховською ГЕС – це абсолютна неправда, тому що було відпрацьовано понад 800 запитів протягом одного тижня, одразу після підриву Каховської ГЕС, у спрощеному порядку. Всі прес-офіцери мого напрямку працювали самовіданно і дуже оперативно і логічно, але з огляду на безпеку операцій", – сказала Наталія Гуменюк.

Вона наголосила, що під час війни необхідно зберігати безпеку операцій, і рішення командувача є визначальним.