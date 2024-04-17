Гуменюк прокоментувала заклик медійників усунути її з посади

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала скаргу українських медійників щодо заборони на висвітлення воєнних злочинів росіян в зоні її відповідальності. В ефірі "Радіо Свободи" Гуменюк сказала, що доказів журналісти не навели, а пресцентр Сил оборони півдня не порушував наказів командування.
За її словами, всі заходи були виконанні відповідно до розпоряджень штабів та відповідного наказу. Висвітлення відбувалося і в "надскладних умовах", сказала вона.
"Те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії з Каховською ГЕС – це абсолютна неправда, тому що було відпрацьовано понад 800 запитів протягом одного тижня, одразу після підриву Каховської ГЕС, у спрощеному порядку. Всі прес-офіцери мого напрямку працювали самовіданно і дуже оперативно і логічно, але з огляду на безпеку операцій", – сказала Наталія Гуменюк.
Вона наголосила, що під час війни необхідно зберігати безпеку операцій, і рішення командувача є визначальним.
- Низка українських медійників звернулася до керівництва Збройних сил України і Міноборони зі скаргами на речницю Сил оборони півдня Наталю Гуменюк. Як повідомляє Інститут масової інформації, медійники підписали заяву на адресу Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Медіаспільнота звинуватила Гуменюк у тому, що та забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в зоні відповідальності військовослужбовиці. Медійники вимагають від українського військового керівництва замінити Гуменюк "на компетентнішу особу".
- Заяву, серед інших, підписали журналісти Bihus.info, ТСН, "Слідства.інфо", ГО "Детектор медіа". Загалом під нею підписалися понад 140 медійників.