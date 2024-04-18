​Уночі росіяни атакували Прикарпаття десятками дронів. Працювала ППО, - Марцінків

Уночі росіяни атакували Івано-Франківську область безпілотниками.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Цієї ночі ворог знову атакував. Десятки дронів країна-терорист випустила по заходу України. Не оминула загроза і Прикарпаття. На світанку наші захисники знешкодили кілька ворожих повітряних цілей. На щастя, обійшлося без постраждалих", - сказав він.

Марцинків подякував Силам ППО, які стоять на захисті нашого спокою, та всім, хто боронить українську землю. Він також закликав допомагати військовим.

Голова ОВА Світлана Оніщук також повідомила, що внаслідок падіння уламків виникли пожежі.

"Метою були об'єкти критичної інфраструктури. Усі повітряні цілі знешкоджено... На місці працюють відповідні служби. Ситуація контролюється", - додала Онищук.

22 березня повідомлялося, що внаслідок атаки російських дронів було влучання в об'єкт інфраструктури на Прикарпатті. А 29 березня окупанти знову намагалися атакувати енергооб'єкти Івано-Франківської області.