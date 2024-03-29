Росіяни знову намагалися атакувати енергооб'єкти Прикарпаття

На щастя, обійшлося без жертв.

Підрозділи Сил оборони на світанку знищили повітряні цілі, які знову атакували об'єкти критичної інфраструктури Івано-Франківської області. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Цієї ночі ворог знову атакував об'єкти критичної інфраструктури. Росіяни вкотре здійснили масовану атаку по українських містах, застосувавши різні типи озброєння. Не оминула загроза і Прикарпаття. Ціллю ворога став об'єкт критичної сфери. На щастя, обійшлося без жертв. На світанку наші відважні захисники неба знешкодили повітряні цілі", – написала вона у Telegram.

Онищук подякувала силам ППО та всім захисникам і тим, хто працює задля майбутнього країни.

Сьогодні вночі ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами". Унаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах.

На Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення світла. На Харківщині також запроваджено графіки погодинних відключень.