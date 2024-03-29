Унаслідок нічної атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах, – Укренерго

Сьогодні вночі росіяни під час чергової масованої атаки знову вдарили по енергетичних об'єктах України.
Про це повідомляє Укренерго.
Пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах.
Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення світла. На Харківщині також запроваджено графіки погодинних відключень.
Як повідомлялося, сьогодні вночі ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами". Дані щодо даної атаки уточнюються. Вибухи лунали в різних регіонах.
Загалом за минулу добу росіяни завдали 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснили 128 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.