Унаслідок нічної атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах, – Укренерго

Росіяни знову вдарили по енергетичних об'єктах України.

Сьогодні вночі росіяни під час чергової масованої атаки знову вдарили по енергетичних об'єктах України.

Про це повідомляє Укренерго.

Пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах.

Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення світла. На Харківщині також запроваджено графіки погодинних відключень.

Як повідомлялося, сьогодні вночі ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами". Дані щодо даної атаки уточнюються. Вибухи лунали в різних регіонах.

Загалом за минулу добу росіяни завдали 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснили 128 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.