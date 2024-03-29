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Унаслідок нічної атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах, – Укренерго

Росіяни знову вдарили по енергетичних об'єктах України.

Унаслідок нічної атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах, – Укренерго
Ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Сьогодні вночі росіяни під час чергової масованої атаки знову вдарили по енергетичних об'єктах України.

Про це повідомляє Укренерго.

Пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах.

Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення світла. На Харківщині також запроваджено графіки погодинних відключень.

Як повідомлялося, сьогодні вночі ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами". Дані щодо даної атаки уточнюються. Вибухи лунали в різних регіонах.

Загалом за минулу добу росіяни завдали 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснили 128 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

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