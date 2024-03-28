Головне за четвер, 28 березня: допомога від Німеччини, інтерв'ю Зеленського каналу CBS News, єресь московських попів

Бої на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, 48 бойових зіткнень, ворожі обстріли, пакет допомоги від Німеччини, новий збір LB.ua. Яким запам’ятається 764-й день повномасштабної війни.

Поблизу окупованого Севастополя пролунав вибух, після якого в мережі з'явилися відео, де зафіксовано падіння російського літака Су-27 в море.

Пізніше підконтрольний окупантам "глава" Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив падіння військового літака і повідомив, що пілот катапультувався.

Телеграм-канал "Крымский ветер" стверджує, що російські військові збили власний літак – він злітав із аеродрому Бельбек.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 48 бойових зіткнень.

Загалом Росія завдала чотирьох ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснила 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

На Бахмутському напрямку відбито 11 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне становище.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 28 березня – в нашій новині.

Одному з підрозділів Збройних сил України, який вчергове вирушає на один із найгарячіших напрямків зони активних бойових дій, потрібно зібрати кошти. Мета - зібрати 300 тисяч гривень.

Про це військові повідомили LB.ua.

"Дорогі Українці! Наш підрозділ черговий раз вирушає в один з найгарячіших напрямків зони активних бойових дій. Ваші молитви, тепло Ваших сердець та віра в перемогу нас підтримує і надихає, але знов прийшов час вкотре конвертувати лють до ворога в донати", - зазначили захисники.

Що саме потрібно бійцям – в нашій новині.

Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/7YSxRwqNvR

Номер картки банки: 5375 4112 1582 9859.

Німеччина передала Україні великий пакет військової допомоги, повідомляє Міністерство оборони країни.

До передачі зокрема готують 20 бронемашин Marder і ракети Patriots, кількість яких не зазначається.

Що ще увійшло до нового пакету допомоги – в новині.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони України найбільше потрібні американські системи ППО Patriot та артилерія.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу CBS News.

Президент висловив вдячність партнерам за допомогу і додав, що Штатам теж вигідно допомагати Києву, оскільки левова частка виділених коштів залишається у США.

Докладніше – в цій та інших новинах на цю тему.

Російська православна церква (РПЦ) наказом XXV Всесвітнього російського народного собору “Сьогодення та майбутнє Російського світу” оголосила “священну війну” Україні та Заходу.

“Спеціальна військова операція є новим етапом національно-визвольної боротьби російського народу проти злочинного київського режиму і колективного Заходу, що стоїть за ним, яка ведеться на землях Південно-Західної Русі з 2014 року. Під час СВО російський народ зі зброєю в руках відстоює свої життя, свободу, державність, цивілізаційну, релігійну, національну і культурну ідентичність, а також право жити на власній землі в межах єдиної Російської держави. З духовно-морального погляду спеціальна військова операція є Священною війною, в якій Росія та її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію “Утримувача”, що захищає світ від натиску глобалізму та перемоги Заходу, який впав у сатанізм”, – йдеться у наказі московських попів.

Також зазначається, що після завершення війни вся територія сучасної України має увійти в зону виняткового впливу Росії.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!