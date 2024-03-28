​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
Росія: експорт хаосу
Росія: експорт хаосу
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Нікопольщину артилерією та дронами

Минулося без загиблих та постраждалих. 

Росіяни атакували Нікопольщину артилерією та дронами
Наслідки російського обстрілу Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

За 28 березня російські війська по 5 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області артилерією та дронами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, у Марганецькій громаді пошкоджені ліцей і дитячий майданчик, також зачепило будинок, дві господарські споруди, енергетичне обладнання та лінію електропередач. 

Обстрілювали окупанти і Мирівську та Покровську сільську громади.

Підписуйтесь на наш Google News

В Нікополі обстрілом пошкоджені комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт, три приватні будинки, гараж. Потрощило снарядами дві господарські споруди, одна знищена. Наслідки ще одного обстрілу з'ясовують.

Всюди минулося без загиблих та постраждалих. 

  • Минулого вечора і ночі російська окупаційна армія вчергове обстріляла Нікопольщину. Внаслідок атак отримали поранення двоє людей, їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies