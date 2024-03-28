Росіяни атакували Нікопольщину артилерією та дронами

За 28 березня російські війська по 5 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області артилерією та дронами.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зокрема, у Марганецькій громаді пошкоджені ліцей і дитячий майданчик, також зачепило будинок, дві господарські споруди, енергетичне обладнання та лінію електропередач.
Обстрілювали окупанти і Мирівську та Покровську сільську громади.
В Нікополі обстрілом пошкоджені комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт, три приватні будинки, гараж. Потрощило снарядами дві господарські споруди, одна знищена. Наслідки ще одного обстрілу з'ясовують.
Всюди минулося без загиблих та постраждалих.
- Минулого вечора і ночі російська окупаційна армія вчергове обстріляла Нікопольщину. Внаслідок атак отримали поранення двоє людей, їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.