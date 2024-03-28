Зеленський: Це величезний виклик - виграти війну, поки Путін при владі

Виграти війну, доки російський диктатор Володимир Путін залишається при владі - це величезний виклик.

Так сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу CBS News.

Глава держави зауважив, що перемога України у війні, коли вдасться поступово відвоювати один населений пункт за іншим, послабить Путіна всередині РФ. Зеленський також попередив, що якщо Україна програє, російський диктатор не зупиниться на досягнутому.

"Для нього ми – сателіт Російської Федерації. На даний момент ми, потім - Казахстан, потім - країни Балтії, потім - Польща, потім - Німеччина. Принаймні, половина Німеччини», — сказав Президент.

"Нам не потрібно міняти його (Путіна - Ред.) думку. Нам треба змінити його. Нам треба замінити його", - зауважив також Зеленський.

Президент заявив, що російський диктатор сповнений рішучості повернути колишньому Радянському Союзу імперську славу та географічні кордони.

"Навіть завтра ракети можуть долетіти до будь-якої держави. Ця агресія та армія Путіна можуть прийти до Європи, і тоді громадянам Сполучених Штатів, солдатам Сполучених Штатів доведеться захищати Європу, тому що вони є членами НАТО", - підсумував Президент України.

Зеленський назвав вторгнення Росії війною "проти демократії, проти цінностей, проти всього світу" і додав, що, можливо, на Заході є люди, які втомилися чути це послання, "але тільки ті, хто не в курсі війни, які не знають, що таке війна і які ніколи не втрачали своїх дітей".