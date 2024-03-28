У справі хабара віцепрем'єру Кубракову з'явився ще один підозрюваний

Детективи Національного антикорупційного бюро 28 березня повідомили про підозру ще одному співучаснику схеми надання хабара віцепрем’єр-міністру відновлення Олександру Кубракову.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Підозру отримав пособник у схемі, який забезпечив переказ коштів "довіреній особі" Кубракова.
"Сьогодні повідомлено про підозру пособнику зазначених осіб, який забезпечив перерахування зі свого рахунку на рахунок «довіреної особи» Віце-прем’єр Міністра грошових коштів для створення видимості наявності у «довіреної особи» легальних коштів для начебто придбання квартир, які були предметом неправомірної вигоди. При цьому, як підставу перерахування коштів підозрюваний використав підроблений договір позики", - повідомила САП.
Деталі справи
- Між державним підприємством, яке входить до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, та забудовником був ряд договорів з метою будівництва житлових будинків на земельній ділянці, яка належить державі.
- Усвідомлюючи, що є підстави для розірвання цих договорів з ініціативи Міністерства, фактичний власник забудовника у співучасті з директоркою державного підприємства запропонував хабар Кубракову. Йшлося про 2 % від площі майбутніх житлових будинків (понад 5200 кв. м ).
- Надалі фактичний власник підприємства забезпечив реєстрацію на "довірену особу" віцепрем’єра майнових прав на 15 квартир в одному із житлових комплексів столиці, загальною площею 785 кв. м, 1 з яких передав у власність.
- Торік у листопаді НАБУ і САП повідомили підозри бізнесмену і керівниці держпідприємства.
- Згодом суд відправив забудовника під арешт з можливість внести 100 млн грн застави.