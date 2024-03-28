У справі хабара віцепрем'єру Кубракову з'явився ще один підозрюваний

Це пособник, який забезпечив переказ коштів зі свого рахунку на рахунок "довіреної особи" Кубракова.

Детективи Національного антикорупційного бюро 28 березня повідомили про підозру ще одному співучаснику схеми надання хабара віцепрем’єр-міністру відновлення Олександру Кубракову.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Підозру отримав пособник у схемі, який забезпечив переказ коштів "довіреній особі" Кубракова.

"Сьогодні повідомлено про підозру пособнику зазначених осіб, який забезпечив перерахування зі свого рахунку на рахунок «довіреної особи» Віце-прем’єр Міністра грошових коштів для створення видимості наявності у «довіреної особи» легальних коштів для начебто придбання квартир, які були предметом неправомірної вигоди. При цьому, як підставу перерахування коштів підозрюваний використав підроблений договір позики", - повідомила САП.

Деталі справи