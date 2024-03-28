Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
Росія: експорт хаосу
Росія: експорт хаосу
ГоловнаСуспільствоПодії

У справі хабара віцепрем'єру Кубракову з'явився ще один підозрюваний

Це пособник, який забезпечив переказ коштів зі свого рахунку на рахунок "довіреної особи" Кубракова.

У справі хабара віцепрем'єру Кубракову з'явився ще один підозрюваний
Віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков
Фото: Макс Требухов

Детективи Національного антикорупційного бюро 28 березня повідомили про підозру ще одному співучаснику схеми надання хабара віцепрем’єр-міністру відновлення Олександру Кубракову.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Підозру отримав пособник у схемі, який забезпечив переказ коштів "довіреній особі" Кубракова.

"Сьогодні повідомлено про підозру пособнику зазначених осіб, який забезпечив перерахування зі свого рахунку на рахунок «довіреної особи» Віце-прем’єр Міністра грошових коштів для створення видимості наявності у «довіреної особи» легальних коштів для начебто придбання квартир, які були предметом неправомірної вигоди. При цьому, як підставу перерахування коштів підозрюваний використав підроблений договір позики", - повідомила САП.

Деталі справи

  • Між державним підприємством, яке входить до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, та забудовником був ряд договорів з метою будівництва житлових будинків на земельній ділянці, яка належить державі.
  • Усвідомлюючи, що є підстави для розірвання цих договорів з ініціативи Міністерства, фактичний власник забудовника у співучасті з директоркою державного підприємства запропонував хабар Кубракову. Йшлося про 2 % від площі майбутніх житлових будинків (понад 5200 кв. м ).
  • Надалі фактичний власник підприємства забезпечив реєстрацію на "довірену особу" віцепрем’єра майнових прав на 15 квартир в одному із житлових комплексів столиці, загальною площею 785 кв. м, 1 з яких передав у власність.
  • Торік у листопаді НАБУ і САП повідомили підозри бізнесмену і керівниці держпідприємства.
  • Згодом суд відправив забудовника під арешт з можливість внести 100 млн грн застави.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies