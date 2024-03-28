Німеччина передала Україні великий пакет військової допомоги і планує передати бронемашини Marder та ракети Patriots

До нового пакету увійшли снаряди різних калібрів, гранатомети, військових автотранспорт, безпілотники та інша допомога.

Німеччина передала Україні великий пакет військової допомоги, повідомляє Міністерство оборони країни.

До нового пакету допомоги увійшли:

5 гусеничний ремонтно-евакуаційних всюдиходів Carrier Warthog

9 гусеничних командних всюдиходів Carrier Warthog

18 000 снарядів калібру 155 мм

14 безпілотників Vector із запчастинами

30 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun

5 датчиків захисту від дронів

180 польових комплектів систем виявлення дронів RF 360

6 танків для розмінування WISENT 1

2 мостоукладальні танки BEAVER

1 броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2

1 інженерна броньована машина DACHS

1 система відеоспостереження Satcom

330 інфрачервоних камер

3 автомобілі для охорони кордону

6 вантажівок Zetros

2056 переносних протитанкових гранатометів RGW 90 Matador

24 000 снарядів калібру 40 мм

70 гранатометів GMG

3 000 маскувальних сіток

2000 пончо

2 аварійних електрогенератора

Крім того, до передачі готують 20 бронемашин Marder і ракети Patriots, кількість яких не зазначається.

Заначимо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба нещодавно закликав союзників не зволікати із поставками ППО, зокрема, ракет Patriots, які допомагають збивати балістичні ракети росіян.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його рішення про відмовупостачати Україні далекобійні ракети Taurus пов’язане із прогненням запобігти розвֹ’язанню війни між Росією і НАТО.