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Німеччина передала Україні великий пакет військової допомоги і планує передати бронемашини Marder та ракети Patriots

До нового пакету увійшли снаряди різних калібрів, гранатомети, військових автотранспорт, безпілотники та інша допомога.

Німеччина передала Україні великий пакет військової допомоги і планує передати бронемашини Marder та ракети Patriots
Ілюстративне фото: система Patriot
Фото: EPA/UPG

Німеччина передала Україні великий пакет військової допомоги, повідомляє Міністерство оборони країни. 

До нового пакету допомоги увійшли: 

  • 5 гусеничний ремонтно-евакуаційних всюдиходів Carrier Warthog 
  • 9 гусеничних командних всюдиходів Carrier Warthog 
  • 18 000 снарядів калібру 155 мм 
  • 14 безпілотників Vector із запчастинами
  • 30 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun
  • 5 датчиків захисту від дронів 
  • 180 польових комплектів систем виявлення дронів RF 360
  • 6 танків для розмінування WISENT 1 
  • 2 мостоукладальні танки BEAVER 
  • 1 броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2 
  • 1 інженерна броньована машина DACHS 
  • 1 система відеоспостереження Satcom
  • 330 інфрачервоних камер
  • 3 автомобілі для охорони кордону 
  • 6 вантажівок Zetros 
  • 2056 переносних протитанкових гранатометів RGW 90 Matador
  • 24 000 снарядів калібру 40 мм
  • 70 гранатометів GMG
  • 3 000 маскувальних сіток
  • 2000 пончо
  • 2 аварійних електрогенератора

Крім того, до передачі готують 20 бронемашин Marder і ракети Patriots, кількість яких не зазначається. 

Заначимо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба нещодавно закликав союзників не зволікати із поставками ППО, зокрема, ракет Patriots, які допомагають збивати балістичні ракети росіян. 

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його рішення про відмовупостачати Україні далекобійні ракети Taurus пов’язане із прогненням запобігти розвֹ’язанню війни між Росією і НАТО.

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