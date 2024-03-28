Роману Насірову вшосте зменшили заставу: тепер до 65 млн грн

Родина стверджує, що не може внести таку суму.

Судді Вищого антикорупційного суду вшосте зменшили розмір застави для колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого обвинувачують у імовірному отриманні хабаря у розмірі 722 млн грн .

Як йдеться у повідомленні Центру протидії корупції, у суді частково задовольнили клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою. Також замість встановлених раніше 70 млн грн застави тепер він має внести 65 млн грн.

Таке рішення ухвалили судді Маркіян Галабала, Віталій Крикливий та Віктор Ногачевський.

"В разі внесення застави, Насіров буде зобов'язаний прибувати за викликом до суду, не відлучатися без дозволу за межі Києва, утриматись від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет", – зазнанчили у ЦПК.

У випадку внесення застави, обов'язки діятимуть до 26 травня.

Захист Насірова просив визначити заставу у розмірі 12 млн грн. Дружина Насірова нібито раніше вже внесла ці кошти на депозитний рахунок ВАКС і, за словами адвокатів, це максимально можлива сума, яку родина може внести у якості застави.

Також, за словами Насірова та його захисників, в нього нібито є проблеми зі здоров’ям, а в СІЗО не можуть забезпечити належний рівень медичної допомоги.

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