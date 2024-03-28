Щоб видавати себе за капелана, киянин зробив собі фальшиву «довідку» про нібито належність до парафіян однієї з конфесій. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Служба безпеки України повідомила, що затримала «крота» російської розвідки, який під виглядом капелана намагався шпигувати за десантниками ЗСУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала спроби воєнної розвідки РФ «завести» свого агента до штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У результаті спецоперації у Києві затримано поплічника російської спецслужби, який під виглядом капелана намагався приєднатися до українських десантників.

Агент хотів «записатися» до однієї з бойових бригад ДШВ, щоб шпигувати за місцями її базування та переміщення у напрямку передової.

У подальшому фігурант мав встановлювати довірливі відносини з командуванням підрозділів десантно-штурмових військ ЗСУ.

У такий спосіб він сподівався розширити свої «можливості» щодо збору даних про озброєння, робочі плани та бойові операції українських захисників.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили «крота», встановили його російських кураторів і задокументували їхню розвідувальну активність.

Наступним етапом було затримання фігуранта, коли він уже проходив співбесіди у штабі Командування українських десантників щодо «зарахування» до лав ЗСУ.

За даними слідства, затриманим виявився головний спеціаліст одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації.

Посадовець був дистанційно завербований кадровим співробітником 317-го розвідувального центру головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ).

Щоб видавати себе за капелана, киянин зробив собі фальшиву «довідку» про нібито належність до парафіян однієї з конфесій.

До цього російська спецслужба давала йому «випробувальні» завдання ще під час його роботи у військовій адміністрації.

Комунікацію з агресором він підтримував через анонімний чат у месенджері.

Під час затримання у зрадника вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російським ГРУ.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нещодавно СБУ затримала "крота" ФСБ, який хотів влаштуватися на роботу в Нацполіцію. За завданням ворога він мав шпигувати за підрозділами Гвардії наступу.