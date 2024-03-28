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Через атаку ворожих БпЛА у Бериславі постраждали двоє людей

Окупанти скинули на людей вибухівку із дрона. 

Через атаку ворожих БпЛА у Бериславі постраждали двоє людей
Фото ілюстративне
Фото: Олександр Прокудін

У Бериславі Херсонської області внаслідок ворожої дронової атаки постраждали двоє чоловіків. Обоє зараз перебувають у лікарні.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Російські війська вкотре за день атакували Берислав з дронів. Внаслідок скидання вибухівки постраждали двоє людей", – зазначили у адміністрації.

55-річний чоловік отримав вибухову травму та множині уламкові поранення ноги. 

У 43-річного місцевого жителя діагностували контузію, черепно-мозкову травму, поранення голови та ноги. Обох потерпілих доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. Їм надали медичну допомогу.

Вчора росіяни скинули з дрона вибухівку на жителя села Веселе Херсонської області. Чоловік отримав травми. 

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