Збитки іноземних компаній через вихід з РФ зросли на третину і становлять $107 млрд , − Reuters

Корпоративний вихід із Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році коштував іноземним компаніям понад 107 мільярдів доларів, пише Reuters з посиланням на аналіз даних компаній.
У цю суму входить списання та втрати доходу.
Обсяг збитків зріс на третину з моменту останнього підрахунку в серпні минулого року.
Москва вимагає знижки принаймні 50% на продаж іноземних активів і постійно посилює вимоги до виходу, часто приймаючи номінальну комісію сумою всього в один рубль.
Цього року було оголошено про продаж активів, що належать Shell, HSBC, Polymetal International і Yandex NV, на загальну суму майже 10 мільярдів доларів із дисконтом до 90%. Минулого тижня Danone заявила, що отримала дозволи регуляторних органів на продаж своїх російських активів, зазнавши загальних збитків у 1,3 мільярда доларів.
Близько 1000 компаній вийшли з ринку РФ, але сотні, включно з французьким рітейлером Auchan і Benetton, все ще працюють або призупинили бізнес.
“Оскільки вторгнення Росії продовжується на тлі нестабільної військової допомоги Заходу, а деталізація режимів західних санкцій зростає, компанії, які все ще прагнуть вийти з Росії, ймовірно, зіткнуться з подальшими труднощами та будуть змушені погоджуватися на більші списання та збитки”, − сказав Ян Мессі, керівник відділу корпоративної розвідки, EMEA − консалтингової компанії з глобальних ризиків S-RM.
Після російського вторгнення західні країни заморозили близько 300 мільярдів доларів золотовалютних резервів Банку Росії. Німеччина націоналізувала завод "Газпрому" в Німеччині, перейменувавши його в Sefe, і передала нафтопереробний завод "Роснефти" у Шведті під опіку країни.
Росія пообіцяла вжити заходів у відповідь на пропозиції ЄС щодо перерозподілу мільярдів євро відсотків, отриманих від її заморожених активів, попереджаючи про катастрофічні наслідки та заявляючи, що будь-яка спроба заволодіти її капіталом або відсотками є "бандитизмом".
- Москва вже взяла під тимчасовий контроль активи, що належать кільком західним компаніям, включаючи Fortum, Carlsberg, OMV та Uniper. Російські ЗМІ написали, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше 288 мільярдів доларів, якщо “Москва помститься”.