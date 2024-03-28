Збитки іноземних компаній через вихід з РФ зросли на третину і становлять $107 млрд , − Reuters

Корпоративний вихід із Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році коштував іноземним компаніям понад 107 мільярдів доларів, пише Reuters з посиланням на аналіз даних компаній.

У цю суму входить списання та втрати доходу.

Обсяг збитків зріс на третину з моменту останнього підрахунку в серпні минулого року.

Москва вимагає знижки принаймні 50% на продаж іноземних активів і постійно посилює вимоги до виходу, часто приймаючи номінальну комісію сумою всього в один рубль.

Цього року було оголошено про продаж активів, що належать Shell, HSBC, Polymetal International і Yandex NV, на загальну суму майже 10 мільярдів доларів із дисконтом до 90%. Минулого тижня Danone заявила, що отримала дозволи регуляторних органів на продаж своїх російських активів, зазнавши загальних збитків у 1,3 мільярда доларів.

Близько 1000 компаній вийшли з ринку РФ, але сотні, включно з французьким рітейлером Auchan і Benetton, все ще працюють або призупинили бізнес.

“Оскільки вторгнення Росії продовжується на тлі нестабільної військової допомоги Заходу, а деталізація режимів західних санкцій зростає, компанії, які все ще прагнуть вийти з Росії, ймовірно, зіткнуться з подальшими труднощами та будуть змушені погоджуватися на більші списання та збитки”, − сказав Ян Мессі, керівник відділу корпоративної розвідки, EMEA − консалтингової компанії з глобальних ризиків S-RM.

Після російського вторгнення західні країни заморозили близько 300 мільярдів доларів золотовалютних резервів Банку Росії. Німеччина націоналізувала завод "Газпрому" в Німеччині, перейменувавши його в Sefe, і передала нафтопереробний завод "Роснефти" у Шведті під опіку країни.

Росія пообіцяла вжити заходів у відповідь на пропозиції ЄС щодо перерозподілу мільярдів євро відсотків, отриманих від її заморожених активів, попереджаючи про катастрофічні наслідки та заявляючи, що будь-яка спроба заволодіти її капіталом або відсотками є "бандитизмом".