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Головнокомандувач ЗСУ анонсував оновлення складу Генштабу та інших органів військового управління

Він також прокоментував звільнення Залужного.

Головнокомандувач ЗСУ анонсував оновлення складу Генштабу та інших органів військового управління
Фото: EPA/UPG

Органи військового управління України оновлять бойовими офіцерами, повідомив у інтерв'ю Укрінформу головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський.

Штаби повинні знати всі потреби фронту та володіти ситуацією на кожній його ділянці. Тому на перший план виходить кваліфікація офіцерів у органах військового управління.

"Можу підтвердити, що склад Генерального штабу та інших органів військового управління буде оновлений завдяки бойовим офіцерам з великим практичним досвідом бойових дій, який вони набували на полях вже цієї війни", – повідомив Сирський.

За його словами, наразі відпрацьовують алгоритми роботи органів військового управління на всіх рівнях. 

Щодо звільнення Валерія Залужного, на заміну якого він прийшов на посаду головнокомандувача, Сирський сказав, що військові мають обов'язок виконувати накази, а не обговорювати їх.

"Тож якщо у Президента країни, Верховного Головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, – це означає, що ці причини – вагомі. Ми з Валерієм Федоровичем працювали пліч-о-пліч у найважчі часи від початку російського повномасштабного вторгнення, та навіть раніше. Працювали як одна команда. Бажаю йому успіху на новій і дуже відповідальній посаді", – сказав Сирський.

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