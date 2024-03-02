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​Зеленський: у Сирського - карт-бланш на будь-які кадрові зміни в армії

Президент наголосив, що всі українські командири мають знати фронт.

​Зеленський: у Сирського - карт-бланш на будь-які кадрові зміни в армії
Ілюстративне фото
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський очікує на початку наступного тижня конкретних пропозицій головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо подальших змін в армії й запланованих дій.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Щодня я в комунікації з партнерами, щоб ми могли отримати саме те, що необхідно. Щодня – доповіді військових. Щодня Головком та командувачі на фронті, саме там, де потрібно. У Головкома – карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах – будь-які. Всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт – реальні потреби. Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей", - сказав президент.

Зеленський також повідомив, що на початку тижня після, після повернення Сирського з фронту, очікує його з детальною доповіддю та конкретними пропозиціями щодо подальших змін і дій.

"Готуємо і подальшу роботу з партнерами – наші зустрічі, наші перемовини – заради зброї для України, заради безперервності підтримки. Сила потрібна, і від усіх. Треба виграти цю битву. Битву проти зла і також проти зневіри, на яку Путін дуже розраховує. Треба захистити Україну і життя. І ми можемо це зробити", - сказав президент.

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