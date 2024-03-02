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У неділю майже у всій Україні без дощів, вночі до 3° морозу

На заході та південній частині вдень 6-11°.

На неділю, 3 березня Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На Закарпатті, Прикарпатті, вдень і на Волині невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-18 м/с.

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Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, у західних областях та південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

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