Президент Володимир Зеленський наголошує, що затягування з постачанням зброї для України та ППО для захисту наших людей призводить до втрат життів. Росіяни продовжують тактику терору і завдають удари по житлових будинках.

Про він заявив у відеозверненні.

"Увесь день в Одесі тривала рятувальна операція на місці влучання російського «шахеда». Зараз ДСНС, поліція та інші служби продовжують працювати – є інформація про людей під завалами. Це був звичайний житловий будинок – один із багатьох, які зруйнували російські нелюди. Станом на цей час відомо про сім загиблих, серед них дві дитини. Немовля – чотири місяці, його звали Тимофій. Та хлопчик – Марк, ще трьох років дитині не виповнилось. Мої співчуття всім рідним, близьким. Вісім людей постраждали – ще дитина, три роки, дівчинка. Усім, хто був поранений, надається необхідна допомога. Я дякую кожному й кожній, хто бере участь у рятувальній операції, хто підтримує людей. І дуже важливо бути всім разом, допомагати", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що в таких атаках саме "шахедами" немає жодного військового сенсу. Це - терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей.

Зеленський закликав країни Заходу не квапитися з постачанням України озброєння, аби захистити наших людей.

"Світ знає, що можна протиставити терору. Світ має достатньо систем ППО, систем захисту від «шахедів» і ракет. І затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить, на жаль, до таких втрат, до того, що перелік дітей, чиї життя забирає Росія, постійно зростає. Україна не просила нічого більше, ніж треба, щоб захистити життя. А коли життя втрачаються, а в партнерів просто внутрішні політичні ігри чи суперечки, які обмежують наш захист, це неможливо зрозуміти. Із цим неможливо погодитись. І буде неможливо забути – світ памʼятатиме це. Російський терор повинен програти. Це принципово. Немає нічого, що вони в Москві визнають, окрім сили. Отже, має бути більше нашої сили. І єдності. Єдності світу. Єдності тут, у нас, в Україні", - сказав президент.

"Якщо комусь ще не вистачає мотивації, «шахеди» щоночі – це мотивація. Російські ракети, російське зло. Кожна наша втрата. Кожен наш воїн, який віддав своє життя заради незалежності України. Чітке розуміння ворога і реальна, не удавана повага до наших героїв – усе це мотивація битись. Знищувати окупантів. І працювати заради нашої держави і людей. Заради зміцнення України", - додав він.