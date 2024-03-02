Росіяни обстріляли з артилерії Запорізьку область, загинула людина

Унаслідок артилерійського обстрілу Запорізької області загинула людина, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Росіяни обстрілювали область з 10:00 до 12:00, під вогонь потрапило село Приморське Степногірської громади Василівського району.

Обстріли також пошкодили житлові будинки, їхня кількість наразі уточнюється.

Федоров нагадав, що триває евакуація з прифронтових громад області до Запоріжжя. Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію 0 800 339 291, яка працює цілодобово у "Координаційному Гуманітарному Центрі". А далі − обрати день і час безплатної евакуації, яку проводить Нацполіція.