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Росіяни обстріляли з артилерії Запорізьку область, загинула людина

Окупанти влучили у житлові будинки.

Унаслідок артилерійського обстрілу Запорізької області загинула людина, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Росіяни обстрілювали область з 10:00 до 12:00, під вогонь потрапило село Приморське Степногірської громади Василівського району.

Обстріли також пошкодили житлові будинки, їхня кількість наразі уточнюється.

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Федоров нагадав, що триває евакуація з прифронтових громад області до Запоріжжя. Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію 0 800 339 291, яка працює цілодобово у "Координаційному Гуманітарному Центрі". А далі − обрати день і час безплатної евакуації, яку проводить Нацполіція.

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