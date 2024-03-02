Ворог завдав понад 300 ударів по 6 населених пунктах Запорізької області, — ОВА

За добу російська армія завдала ударів з РСЗВ та авіації по населених пунктах Запорізької області. Крім того атакували ще й безпілотниками.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, ворожа армія завдала ударів з авіації по Новоданилівці, Роботиному та Малій Токмачці. Також ворог атакував 79 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Новоданилівку, Левадне, Роботине й Малу Токмачку і здійснив 6 РСЗВ-обстрілів Роботиного та Новоданилівки.

"218 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки й Левадного", ідеться у повідомленні.

Зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.