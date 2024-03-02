Росіяни атакують Харків безпілотниками, - Терехов

Нещодавно Служба безпеки України повідомила про затримання посадовиці харківського університету за підозрою у допомозі росіянам шукати слабкі місця в обороні міста. Жінка вночі проводила дорозвідку прифронтової місцевості Балаклійського району, де намагалася виявити і сфотографувати можливі локації ЗСУ.

Також на Харківщині затримали працівника заводу, який під час окупації ремонтував російські танки. Також слідство з’ясувало, що чоловік “здавав” місцевих жителів, які чинили спротив російській збройній агресії.