Росіяни атакують Харків безпілотниками, - Терехов

В ніч на 2 березня російські війська намагаються атакувати Харків безпілотниками.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“Попередньо маємо “приліт” в одному з районів міста”, - написав Терехов.
Мер Харкова додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.
Очевидці повідомили Суспільне Харків про пожежу у середмісті Харкова після влучання "Шахеда".
- У Харкові викрили та затримали ворожу агентку, яка робила дорозвідку для окупантів, наводила російські ракети на місто і чекала на ворожу армію, сподіваючись отримати "тепле" місце у адміністрації.
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Нещодавно Служба безпеки України повідомила про затримання посадовиці харківського університету за підозрою у допомозі росіянам шукати слабкі місця в обороні міста. Жінка вночі проводила дорозвідку прифронтової місцевості Балаклійського району, де намагалася виявити і сфотографувати можливі локації ЗСУ.
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Також на Харківщині затримали працівника заводу, який під час окупації ремонтував російські танки. Також слідство з’ясувало, що чоловік “здавав” місцевих жителів, які чинили спротив російській збройній агресії.
- Служба безпеки України викрила і затримала 34-річну харків’янку, агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари окупантів по цивільній інфраструктурі Харкова.