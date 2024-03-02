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Росіяни атакують Харків безпілотниками, - Терехов

Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.

В ніч на 2 березня російські війська намагаються атакувати Харків безпілотниками. 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Попередньо маємо “приліт” в одному з районів міста”, - написав Терехов.

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Мер Харкова додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.

Очевидці повідомили Суспільне Харків про пожежу у середмісті Харкова після влучання "Шахеда".

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