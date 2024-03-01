Поляки виявили контрабанду бурштину в пасажирському поїзді з України

Співробітники прикордонної служби та митно-податкової служби Польщі виявили факт контрабандного перевезення бурштину на 100 тис. злотих в поїзді з України.

Про це повідомила пресслужба Прикордонної служби Польщі.

Польські офіцери помітили, як машиніст поїзду з Одеси висунувся з локомотива і передав невідомому чорний пакет. Вони затримали одержувача відправлення, 54-річного мешканця Перемишльського району.

Коли поїзд зайшов на платформу в Перемишлі, правоохоронці затримали двох українських машиністів. У переданому пакунку було близько 30 кг необроблених шматків бурштину, вартість якого оцінювали у 100 тис. злотих.

Трьом підозрюваним у контрабанді загрожують великі штрафи та конфіскація контрабандних товарів.