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Поляки виявили контрабанду бурштину в пасажирському поїзді з України

Контрабанду перевозили українські машиністи.

Поляки виявили контрабанду бурштину в пасажирському поїзді з України
Контрабандний бурштин
Фото: Пресслужба Прикордонної служби Польщі

Співробітники прикордонної служби та митно-податкової служби Польщі виявили факт контрабандного перевезення бурштину на 100 тис. злотих в поїзді з України.

Про це повідомила пресслужба Прикордонної служби Польщі.

Польські офіцери помітили, як машиніст поїзду з Одеси висунувся з локомотива і передав невідомому чорний пакет. Вони затримали одержувача відправлення, 54-річного мешканця Перемишльського району. 

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Коли поїзд зайшов на платформу в Перемишлі, правоохоронці затримали двох українських машиністів. У переданому пакунку було близько 30 кг необроблених шматків бурштину, вартість якого оцінювали у 100 тис. злотих.

Трьом підозрюваним у контрабанді загрожують великі штрафи та конфіскація контрабандних товарів.

  • Працівники Люблінської митниці минулого року виявили 67,4 кг бурштину, який українка намагалася перевезти до Польщі через пункт пропуску “Рава-Руська – Гребенне”.
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