​Польща заявила про скасування контролю на кордоні зі Словаччиною

У разі зростання загрози нелегальної міграції контроль знову відновлять.

Польща повідомила, що скасовує контроль на кордоні зі Словаччиною опівночі 2 березня.

Про це йдеться на сайті польського уряду.

Відповідне рішення ухвалив міністр внутрішніх справ та управління Маріуш Камінський.

Це рішення було обумовлене стабілізацією міграційної ситуації на так званому "балканському шляху" та зменшенням загрози нелегальної міграції на польсько-словацькій ділянці державного кордону.

Міграційну ситуацію будуть постійно моніторити, і у разі зростання загрози контрольні заходи на кордоні можуть відновити.