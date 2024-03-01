​Польща заявила про скасування контролю на кордоні зі Словаччиною

Польща повідомила, що скасовує контроль на кордоні зі Словаччиною опівночі 2 березня.
Про це йдеться на сайті польського уряду.
Відповідне рішення ухвалив міністр внутрішніх справ та управління Маріуш Камінський.
Це рішення було обумовлене стабілізацією міграційної ситуації на так званому "балканському шляху" та зменшенням загрози нелегальної міграції на польсько-словацькій ділянці державного кордону.
Міграційну ситуацію будуть постійно моніторити, і у разі зростання загрози контрольні заходи на кордоні можуть відновити.
- Впродовж шести місяців 2023 року на кордоні з Польщею було заарештовано понад 12 тис. нелегальних мігрантів.
- Опісля влада Чехії та Польщі запровадили тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною для припинення нелегальних міграційних потоків і діяльності контрабандистів, що займаються нелегальним перевезенням мігрантів. Обмежувальний захід мав діяти до 13 жовтня. Згодом його продовжили.