Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську
СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"
Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"
Один із командирів 3-ї штурмової бригади “Макар” розповів про бої за Авдіївку
Один із командирів 3-ї штурмової бригади “Макар” розповів про бої за Авдіївку
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
ГоловнаСвіт

​Польща заявила про скасування контролю на кордоні зі Словаччиною

У разі зростання загрози нелегальної міграції контроль знову відновлять.

​Польща заявила про скасування контролю на кордоні зі Словаччиною
Польський кордон
Фото: МВС Польщі

Польща повідомила, що скасовує контроль на кордоні зі Словаччиною опівночі 2 березня.

Про це йдеться на сайті польського уряду.

Відповідне рішення ухвалив міністр внутрішніх справ та управління Маріуш Камінський. 

Це рішення було обумовлене стабілізацією міграційної ситуації на так званому "балканському шляху" та зменшенням загрози нелегальної міграції на польсько-словацькій ділянці державного кордону.

Міграційну ситуацію будуть постійно моніторити, і у разі зростання загрози контрольні заходи на кордоні можуть відновити.

  • Впродовж шести місяців 2023 року на кордоні з Польщею було заарештовано понад 12 тис. нелегальних мігрантів. 
  • Опісля влада Чехії та Польщі запровадили тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною для припинення нелегальних міграційних потоків і діяльності контрабандистів, що займаються нелегальним перевезенням мігрантів. Обмежувальний захід мав діяти до 13 жовтня. Згодом його продовжили.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies