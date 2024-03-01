Новий президент Фінляндії Александр Стубб обійняв посаду (оновлено)

Сьогодні 55-річний Александр Стубб, експрем'єр-міністр Фінляндії склав присягу на посту президента країни, ставши 13 очільником нордичної держави, пише Yle.

У церемонії взяв участь колишній президент Саулі Нііністьо. 75-річний політик досягнув конституційної межі після двох термінів на посаді президента фінів.

Пізніше Стубб та перша леді Сузанне Іннес-Стубб зустрінуться з дипломатами та офіційними особами.

Після обіду новий очільник Фінляндії проведе першу пресконференцію на посаді.

Як пише Bloomberg, Стубб пообіцяв якнайкраще сприяти добробуту народу Фінляндії. Його внутрішня та зовнішня безпека буде зосереджена на захисті незалежності та миру у країні поруч з агресивною Росією.

“Зараз ми стоїмо перед новою ерою. Те, що повинно було нас об’єднати − взаємозалежність, торгівля, технології, енергетика, інформація та валюта − тепер роз’єднує нас. Інструменти співпраці перетворили на зброю”, − заявив він у свій інавгураційній промові.

Ключовим завданням упродовж шестирічного терміну Стубба буде інтеграція Фінляндії до блоку НАТО, до якого Гельсінкі приєдналися у квітні 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії до України. За його словами, Фінляндія хоче бути активним членом оборонного альянсу, оскільки вона прагне тримати сусідню Москву на відстані.

Окрім своєї ролі головного дипломата країни, президент також є верховним головнокомандувачем сил оборони Фінляндії. Країна з населенням 5,5 мільйонів чоловік має більше артилерії, ніж Франція та Німеччина разом узяті, і може залучити до 280 000 солдатів у часи війни. Президент поділяє контроль за міжнародними відносинами з урядом, але всередині країни його повноваження обмежені.

Більше про Стубба

Стубб − шведськомовний фін, який вільно володіє кількома мовами і опублікував 16 книг − займав усі вищі міністерські пости у Фінляндії, включно з портфелем фінансів та закордонних справ. Стубб є директором Флорентійської школи транснаціонального управління при Інституті Європейського університету в Італії та має докторський ступінь у галузі міжнародних відносин.

Він також затятий спортсмен, брав участь у численних марафонах та триатлонах, а в підлітковому віці також грав у хокей і гольф.

Фото: EPA/UPG Експрезидент Фінляднії Саулі Нііністьо (ліворуч) і новообраний Александр Стубб залишають президентський палац у Гельсінкі, Фінляндія, 1 березня 2024 року

Фото: Tiina Jutila / Yle Новий та експрезидент Фінляндії перед почесною вартою

Фото: EPA/UPG Дружини нового і експрезидентів Сюзанна Іннес-Стубб (зліва) і Єнні Хаукіо покидають президентський палац після церемонії інавгурації у Гельсінкі, 1 березня 2024 року

Фото: EPA/UPG Новий президент Фінляндії Александер Стубб і перша леді Сузанне Іннес-Стубб