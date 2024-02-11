Президентські вибори у Фінляндії виграв експрем'єр країни Александер Стубб

Колишній прем'єр Фінляндії Александер Стубб виграв у другому турі президентських виборів, що відбулися 11 лютого, передає Yle.

Офіційно він стане главою держави 1 березня.

Стубб переміг свого опонента Пекку Хаавісто з результатом 51,6% проти 48,4% голосів виборців. Різниця становила менше 99 000 голосів.

Явка у другому турі склала 70,7%, у першому турі була 75%.

Стубб буде вже 13 президентом Фінляндії.

Чинний президент Фінляндії Саулі Нііністьо повідомив, що зателефонував обом учасникам виборчих перегонів і підкреслив, що "усі кандидати провели чудові та чесні кампанії, було приємно спостерігати за дискусіями". Нііністьо привітав Стубба з перемогою.

Переможець виборів також уже почав приймати вітання від колег з інших держав. Наприклад, від глави Румунії Клауса Йоганніса, який висловив очікування на спільну роботу й розвиток тісного європейського партнерства між обома країнами.

Привітав Стубба і Володимир Зеленський.

"Україна та Фінляндія, у солідарності з іншими партнерами, зміцнюють безпеку всієї Європи та кожного народу нашого континенту. Розраховую на спільну роботу над розвитком наших відносин і просування спільного бачення вільної, обʼєднаної та добре захищеної Європи", - йдеться в дописі Президента у соцмережі Х.