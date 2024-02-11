Єгипет погрожує призупинити дію мирного договору в разі наступу Ізраїлю на Рафах, – АР

Єгипет погрожує призупинити мирний договір 1979 року з Ізраїлем, якщо ізраїльські війська вторгнуться в місто Рафах на кордоні з Газою. Бойові дії там можуть призвести до закриття основного маршруту постачання допомоги на територію.
Про це пише АР із посиланням на офіційних осіб Єгипту та західного дипломата.
"Загроза призупинити Кемп-Девідські угоди, наріжний камінь регіональної стабільності протягом майже півстоліття, виникла після того, як прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що відправка військ у Рафах необхідна для перемоги у чотиримісячній війні проти палестинського бойового угруповання ХАМАС", – йдеться у матеріалі.
За даними видання, наступ у Рафаху погіршить і без того катастрофічну гуманітарну ситуацію в Газі, де близько 80% жителів покинули свої домівки, а за даними ООН, чверть населенню загрожує голод .
Крім того, один із представників ХАМАСу сказав, що будь-яке вторгнення в Рафах "підірве" переговори за посередництва Сполучених Штатів, Єгипту та Катару, спрямовані на припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників.
Видання зазначає, що більше половини 2,3-мільйонного населення Гази втекли до Рафаху, щоб уникнути бойових дій в інших районах, і скупчилися в розгалужених наметових таборах і притулках під керівництвом ООН поблизу кордону. Тому Єгипет побоюється масового напливу сотень тисяч палестинських біженців , яким ніколи не дозволять повернутися.
- Попередні угоди за посередництва Сполучених Штатів підписали в Кемп-Девіді, неподалік від Вашингтона, у вересні 1978 року. І вже на їхній основі 26 березня 1979 року був підписаний мирний договір, за яким Ізраїль повертав Єгипту окуповані єгипетські території.
- У 1979 році Кемп-Девідський мирний договір формально завершив 30-річний стан війни між Ізраїлем і Єгиптом. І він був першим мирним договором, підписаним арабською країною і державою Ізраїль. Такі дії Єгипту тоді не підтримала жодна з арабських держав.
- Ізраїльські війська готуються до атаки на ХАМАС у місті Рафах на півдні Гази. Військовим наказали розробити план евакуації цивільних осіб, але гуманітарні організації попереджають про можливі смерті великої кількості цивільних людей.
- Офіс Нетаньяху заявив, що чотири батальйони ХАМАС знаходяться в Рафаху. Отже, Ізраїль не може досягти своєї мети знищити ісламістських бойовиків, поки вони залишаються там. Цивільне населення має бути евакуйоване із зони бойових дій.
- Раніше голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відхилив запропоновані ХАМАС умови припинення вогню. На його думку, “повна перемога” в Газі можлива протягом кількох місяців.
- ХАМАС запропонував свій план щодо припинення вогню на 4,5 місяці у Смузі Гази у відповідь на пропозицію, надіслану минулого тижня Катаром і Єгиптом.