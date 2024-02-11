Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Сенат США проголосував за розгляд законопроєкту фінансування для України, – The Hill
Сенат США проголосував за розгляд законопроєкту фінансування для України, – The Hill
Зеленський призначив головою Генштабу генерал-майора Анатолія Баргилевича
Зеленський призначив головою Генштабу генерал-майора Анатолія Баргилевича
Унаслідок нічної атаки на Харків загинули семеро осіб. Кількість постраждалих збільшилася до 57 (оновлено)
Унаслідок нічної атаки на Харків загинули семеро осіб. Кількість постраждалих збільшилася до 57 (оновлено)
Уряд виділить понад 40 мільярдів гривень для підтримки українського бізнесу
Уряд виділить понад 40 мільярдів гривень для підтримки українського бізнесу
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
Жителі села Космач подали заяву до поліції про “приниження честі та гідності” через відео їх нападу на автомобіль
Жителі села Космач подали заяву до поліції про “приниження честі та гідності” через відео їх нападу на автомобіль
ГоловнаСвіт

Коаліція на чолі зі США відбила шість атак БпЛА на нафтове родовище в Сирії

Атаки з боку "Іласмської держави" почастішали.

Коаліція на чолі зі США відбила шість атак БпЛА на нафтове родовище в Сирії
Green Village (ілюстративне фото)
Фото: NRDT.com

Сили протиповітряної оборони коаліційних військ на чолі з США, що базуються на сході Сирії, відбили шість атак безпілотників на їхню базу на нафтовому родовищі Коноко в суботу, пише Reuters.

Співрозмовники агенства повідомили, чи є жертви внаслідок аткаи безпілотників. Відомо, що під час іншої атаки безпілотника на прикордонну заставу в Йорданії, було вбито трьох американських солдатів.

Війська коаліції і очолювані курдами Сирійські демократичні сили (SDF), які разом борються із залишками угруповання "Ісламська держава", стикаються з посиленням атак з боку підтримуваних Іраном угруповань. Атаки почастішали після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Минулого тижня генерал Сирійських демократичних сил Мазлум Абді заявив, що США повинні надіслати додаткові системи протиповітряної оборони до Сирії для захисту своїх баз.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies