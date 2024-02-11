Коаліція на чолі зі США відбила шість атак БпЛА на нафтове родовище в Сирії

Сили протиповітряної оборони коаліційних військ на чолі з США, що базуються на сході Сирії, відбили шість атак безпілотників на їхню базу на нафтовому родовищі Коноко в суботу, пише Reuters.

Співрозмовники агенства повідомили, чи є жертви внаслідок аткаи безпілотників. Відомо, що під час іншої атаки безпілотника на прикордонну заставу в Йорданії, було вбито трьох американських солдатів.

Війська коаліції і очолювані курдами Сирійські демократичні сили (SDF), які разом борються із залишками угруповання "Ісламська держава", стикаються з посиленням атак з боку підтримуваних Іраном угруповань. Атаки почастішали після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Минулого тижня генерал Сирійських демократичних сил Мазлум Абді заявив, що США повинні надіслати додаткові системи протиповітряної оборони до Сирії для захисту своїх баз.